La empanada jujeña, un imperdible para los paladares viajeros, tuvo su festival

Dando inicio oficial a la temporada turística invernal en San Salvador de Jujuy, el municipio capitalino concretó el 16.to Festival de la Empanada Jujeña en el Centro Cultural “Manuel Belgrano” -a una cuadra de la céntrica plaza Belgrano-, donde emprendedores de la ciudad compitieron por el galardón a la “Mejor Empanada Jujeña”, que en esta edición obtuvo la empanadera Alejandra Almaraz. La propuesta se completó con la presentación de un interesante espectáculo folklórico a cargo de artistas locales.

Alejandra Almaraz fue la ganadora del concurso de "la mejor Empanada Jujeña". Asunción Argüello obtuvo el segundo premio y el tercero fue para Mirta Toconás. Foto: Vía Jujuy

“Dimos la bienvenida a los turistas que visitan nuestra capital, en el marco del Festival de la Empanada Jujeña, con un marco espectacular que se nutre tanto de los propios jujeños como de la gente que vino a visitarnos”, describió el secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Luciano Córdoba.

“Los turistas están empezando a llegar y ya se los ve caminando por nuestras calles, disfrutando de nuestros lugares más icónicos del Casco Histórico y demás paisajes; disfrutando de nuestra gastronomía y de nuestra cultura de la mano de nuestros artistas. Son muy bienvenidos”, subrayó el funcionario.

EMPANADA JUJEÑA, UN CLÁSICO DE LA GASTRONOMÍA REGIONAL

El jurado para el concurso en busca de la “Mejor Empanada Jujeña” este año estuvo integrado por Getrudis Castillo, Sebastián Escalante y Nora Gómez, más el secretario provincial de Turismo, Diego Valdecantos; y los comunicadores Agustín Weibel y Juan Mancuso.

El público que asistió al Festival de la Empanada Jujeña también disfrutó de música y danzas folklóricas en el Centro Cultural "Manuel Belgrano". Foto: Vía Jujuy

Después de degustar las empanadas presentadas para concursar, los jueces declararon como ganadora a Alejandra Almaraz; mientras que el segundo premio fue para Asunción Argüello, habitual participante y ganadora en otras ediciones del certamen. El tercer premio le fue otorgado a Mirta Toconás.

“Para mi es una gran emoción, no me lo esperaba. Esta actividad es un reto que uno tiene día a día, es un sacrificio enorme, por lo que estoy agradecida con todas las personas que me ayudan y siempre me acompañan”, dijo Alejandra Almaraz, a la vez que agradeció con emoción el premio recibido, un horno industrial y un mate de alpaca que la acredita como ganadora por el año 2024.

“Fue un verdadero gusto estar en el Centro Cultural ‘Manuel Belgrano’ en el lanzamiento de la temporada turística, compartiendo con turistas de prácticamente todo el país”, dijo a su vez el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Lisandro Aguiar, que también destacó: “Nos ha sorprendido la cantidad de gente que está viniendo a nuestra ciudad, el crecimiento que ha tenido el turismo en San Salvador de Jujuy”, celebró.

Aristas locales subieron al escenario del Festival de la Empanada Jujeña, amenizando el encuentro con muy buena música. Foto: Vía Jujuy

En el mismo plano, el Secretario de Cultura y Turismo municipal señaló que “una agenda muy nutrida” espera a los visitantes y confirmó en particular que este jueves 18 de julio en el Centro Cultural “Manuel Belgrano” se abrirá el “Paseo de Invierno”, “un espacio que va a reunir a más de setenta emprendedores y artesanos para que turistas y jujeños puedan tener una experiencia interesante” en simultáneo con el tradicional Paseo de los Artesanos ubicado a pocos metros, en la avenida Urquiza.

Destacó también Luciano Córdoba que “como todos los años, vamos a estar ofreciendo guiados turísticos por los distintos puntos y circuitos de interés que la ciudad tiene para ofrecer”, respecto de lo cual apuntó para los viajeros que “la información sobre los guiados pueden encontrarla directamente en la Oficina de Información Turística, aledaña a este Centro Cultural. También se pueden enterar de horarios, lugares y recorridos en @turismojujuyciudad, que es la red social donde informamos a los turistas”, completó.