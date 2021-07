El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, lanzó este jueves duras acusaciones al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, contra quien apuntó y lo señaló como responsable de una campaña desfavorable para el candidato del radicalismo en Juntos por el Cambio, Facundo Manes, quien competirá contra Diego Santilli, el vicejefe de la administración porteña.

// Mirá también: Elisa Carrió volvió a criticar a Facundo Manes: “Miente descaradamente”

“Justo que convencemos a un radical desde siempre que incursione en la política, se lo ataca. El problema es que si hubiera ingresado en la política por el PRO no hay problema, el tema es que ingresa por el radicalismo”, dijo Morales en diálogo con Radio con Vos.

Y agregó que la “campaña” contra Manes “tiene un único responsable que es Horacio Rodríguez Larreta”. “Se cree el dueño de Juntos por el Cambio y se ha puesto el traje de presidente antes de serlo”, afirmó el gobernador.

Horacio Rodríguez Larreta. (Captura de video) Captura de video

En este sentido, señaló una “lógica muy compleja de construcción” del jefe de Gobierno porteño: “Diría que debiera revisarla, porque por este camino vamos a debilitar y poner en riesgo a Juntos por el Cambio”.

//Mirá también: María Eugenia Vidal: “Queremos mantener el equilibrio en el Congreso para que el oficialismo no avance con su autoritarismo”

Sin embargo, aseguró que desde el radicalismo van a “a bancar y sostener a Facundo”. “No es solo un excelente profesional, creo que es la fiel expresión del argentino medio. Además, la expresión de la cultura del esfuerzo y del trabajo”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista se refirió al fuego amigo que protagonizaron distintos candidatos de Juntos por el Cambio en las últimas semanas. “Hasta que no paren con esta andanada de ataques contra Facundo, por lo menos yo como gobernador, no me siento en la mesa de JxC. Que se ocupe el presidente del partido que vean. No sé cómo van a hacer pero ya que la paren con Facundo”, concluyó.