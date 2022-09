Fiesta en Jujuy: el estudiantado del país tiene nueva “reina”, Tiziana Vignolles

Con el marco de un estadio de fútbol repleto de adolescentes y familias que pudieron volver a vivir en modo presencial uno de los sucesos populares más importantes para los jujeños, en los primeros minutos de este sábado la candidata de Misiones, Tiziana Vignolles, fue elegida en San Salvador de Jujuy como la nueva Representante Nacional de los Estudiantes -rol antes denominado “reina”-, entre jóvenes de los 24 distritos del país.

Asociada a la llegada de la primavera, en Jujuy la celebración del Día del Estudiante se vive con particular intensidad, en un plexo cultural que reconociendo raíces de más de un siglo, da lugar a la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), la cual este año está completando su edición número 71.

Un enorme escenario fue montado en el estadio del Club Gimnasia y Esgrima para la noche de gala de Fiesta de los Estudiantes que se celebra en Jujuy. Foto: Vía Jujuy

El festejo juvenil se extiende por más de una semana en esta capital y otros puntos de la provincia, e incluye desfiles de carrozas, el Congreso Nacional de la Juventud, elecciones de reinas, eventos en escuelas y colegios, actividades culturales y demás.

“Esto es un sueño, no me alcanzan las palabras, estoy súper agradecida. Fue una semana hermosa y me la llevo en mi corazón. Prometo representarlos de la mejor manera”, expresó Tiziana al ser coronada apenas pasada la medianoche.

“Solo quiero decirles gracias. Me sentí como en casa, súper querida; la gente, un amor”, agregó al agradecer además por la experiencia a la organización de la FNE y destacar lo compartido con las otras jóvenes de todo el país, con quienes celebró haber entablado amistad.

Tras ser coronada, Tiziana Vignolles, la nueva Representante Nacional de los Estudiantes del país, recibió el saludo los integrantes de CNCO que estaban listos para salir a escena. Foto: Vía Jujuy

Junto con Tiziana Vignolles, fueron electas Carla Ortar, de San Juan, y Valentina Burgos, de Santa Fe, como primera y segunda representante; y también Luisina Bringas, de San Luis, y Ana Clara Schneider, de Entre Ríos, como primera y segunda damas de honor, respectivamente.

La noche de gala de la estudiantina tuvo lugar en el estadio del Club Gimnasia y Esgrima, de San Salvador de Jujuy, que estuvo colmado de público, entre el que no sólo hubo jujeños de todas las edades sino también jóvenes de otras provincias que llegaron a esta ciudad para participar del Congreso de la Juventud y otros para alentar a sus candidatas.

La masiva concurrencia estuvo motivada por el hecho de que la celebración volvió a ser presencial tras dos años en los que se impusieron las restricciones por la pandemia de coronavirus, como también resultaba un fuerte atractivo la jerarquía internacional del número musical que cerró la noche, la boy band procedente de Miami CNCO.

UNA NOCHE FANTÁSTICA EN JUJUY

Pasadas las 21:30 la apertura del show mostró un atractivo espectáculo con acrobacias aéreas, coreografías, luces y sonido a cargo de la Compañía PhaWay, de Buenos Aires, luego de lo cual las candidatas iniciaron la esperada pasarela, luciendo clásicos vestidos de noche, plenos de brillo y colores primaverales.

La noche comenzó con un espectáculo de música y acrobacias que sorprendió al público que aguardaba el paso de las candidatas de las provincias y la posterior proclamación de la nueva Representante Nacional de los Estudiantes, en Jujuy. Foto: Vía Jujuy

Tras el elegante paso de las 24 jovencitas, la puesta en escena diseñada para la noche continuó con intervenciones de la agrupación artística mencionada, que mantuvo expectante al público con sus acróbatas nuevamente suspendidos en el aire y una performance con canciones en vivo, tango electrónico y otros estilos de música fusión.

Con el merecido protagonismo que la celebración les otorga, distintos grupos de estudiantes del nivel secundario y alumnos de primaria también fueron parte de la presentación, desplegando en el escenario dinámicas coreografías y divertidas propuestas que las transmisiones de televisión mostraron en detalle.

El fantástico espectáculo dio paso a la emocionante ceremonia de proclamación -en las voces de los conductores Mariana Lazarte y Gustavo Martínez- y coronación de la nueva representante de los estudiantes, momento en el que finalmente se conoció el nombre de la misionera Tiziana Vignolles como sucesora de la “reina” saliente, Pía Yécora.

Una multitud siguió con asombro cada segmento de la producción que dio marco a la elección de la nueva Representante Nacional de los Estudiantes, en Jujuy. Foto: Vía Jujuy

Luego de conocerse a la nueva Representante Nacional de los Estudiantes, la noche de celebración tuvo un cierre musical de nivel internacional con el esperado show del grupo CNCO.

La 71.ra edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes llegará a su fin este sábado con el desfile de carrozas en cuyo transcurso los colegios y escuelas participantes recibirán sus respectivos premios en las categorías carruajes, carrozas técnicas y carrozas no técnicas, instancia que nuevamente convocará a una multitud de miles de personas en el predio de la Ciudad Cultural, en el acceso norte a la capital jujeña.