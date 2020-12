Al mismo tiempo que en el Congreso de la Nación se abría la sesión para discutir y votar el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en San Salvador de Jujuy diferentes colectivos “celestes” y “verdes” se congregaban en la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, para permanecer en vigilia a la espera de novedades.

“La sensación es de puro optimismo respecto a que estén todos los votos para que sea ley”, dijo Teresa Jordán, una de las referentes en Jujuy de la campaña nacional a favor de la iniciativa oficialista.

“Hoy es un día en el que estamos profundamente emocionadas y unidas en la lucha por la legalización del aborto y vamos a permanecer abrazadas hasta lograrlo, que es lo que aparentemente va a ocurrir”, agregó la abogada Mariana Vargas.

A media tarde llegó a la plaza Belgrano un "pañuelazo" para decorar todo el espacio de verde, y desarrollar un festival y una feria feminista. (Archivo Vía Jujuy)

En su carácter de referente de la Multisectorial de Mujeres, Vargas agregó que si no se consigue los votos necesarios, igualmente ya “es inmenso lo que se viene ganando” y que “ya no hay culpas por abortar, que es algo que nos tenía tan sufrientes porque no se dejaba de abortar por más que existiera la culpa. Lo que se hacía es abortar en silencio, con dolor, sin decirlo y eso ya cambió”.

Por su parte, las organizaciones que integran el movimiento en contra de la interrupción voluntaria del embarazo e identificadas con el color celeste, también propusieron una vigilia en la plaza Belgrano sosteniendo consignas en torno a la definición “a favor de las dos vidas”, tales como “la legalidad nunca será la solución, no al aborto”.

El lunes último el colectivo “provida” realizó un “abrazo simbólico a los tres poderes del Estado”, marchando hasta la Legislatura provincial, el edificio central de Tribunales y la Casa de Gobierno.

“Esperamos que no se haga ley el aborto porque defendemos a las familias, que es lo mejor para las personas”, expresaron en ese momento voceras del movimiento.

La plaza Belgrano fue ocupada por militantes a favor del proyecto de ley que se debatía en el Senado. (Archivo Vía Jujuy)

Por su parte, a poco de iniciado el debate en el recito el senador nacional por Jujuy Mario Fiad adelantó su voto negativo al proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo.

“El derecho a la vida es el capítulo inicial”, manifestó el senador de la UCR al exponer en segundo turno en la sesión en la que se analizaba el texto impulsado por el Poder Ejecutivo para la legalización del aborto.

La iniciativa había llegado a la Cámara alta contando con media sanción de la Cámara de Diputados.

Al hacer uso de la palabra el legislador radical que preside la Comisión de Salud del Senado, opinó que “quienes apoyan este proyecto se refieren al fracaso de la criminalización” y advirtió que “aquí parece que viene bien criminalizar a médicos, porque una palabra de más los puede condenar”.

“Sepamos que si este proyecto se convierte en ley se abortarán sueños, proyectos y oportunidades a niñas y mujeres”, sentenció.

En ese mismo sentido sostuvo que “no le cambiaremos condiciones de vulnerabilidad cotidiana, pero sí le daremos la posibilidad de abortar” a las mujeres, criticó.