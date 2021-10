Con la presencia sobresaliente de la celebrada actriz argentina Graciela Borges, una gala de apertura ofrecida en San Salvador de Jujuy marcó el inicio de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, que se prolongará durante diez días con proyecciones en salas de esta capital y el interior, y en formato virtual para los demás países andinos participantes.

//Mirá también: Una diva en Jujuy: Graciela Borges presidirá jurado del Festival de Cine

La programación incluye filmes en competencia de la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; talleres; homenajes y hasta funciones de autocine, entre otras actividades.

Con el marco de público que permiten los protocolos de bioseguridad, el Festival Internacional de Cine de las Alturas recuperó la presencialidad, en su séptima edición. Ricardo Veteri | (Archivo Vía Jujuy)

El acto inaugural, el viernes por la noche, contó con la asistencia del vicegobernador Carlos Haquim, la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, y el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, entre otras autoridades. Estuvieron también la productora ejecutiva del Festival, Diana Frey; Facundo Morales, coordinador general; y Jimena Muñoz, productora general del encuentro.

Tras la ceremonia, y abriendo oficialmente las proyecciones de la muestra, se pudo ver -fuera de competencia- “Karnawal”, ópera prima del director Juan Pablo Félix, filmada en distintos paisajes de Jujuy, en particular de la Quebrada de Humahuaca, y recientemente estrenada de manera comercial.

De manera virtual, la programación ya había estado disponible para el público durante la jornada del viernes a través de una transmisión en las páginas de Facebook y YouTube del Festival, principales plataformas por medio de las cuales los espectadores no presenciales podrán ser parte del evento desde cualquier lugar de Latinoamérica y el mundo, tal como destacan los organizadores.

Agradecida por la invitación a participar una vez más del Festival, Graciela Borges expresó además su especial afecto por los jujeños, en un vínculo que viene desde sus inicios en la profesión. (Archivo Vía Jujuy)

“Verlos a ustedes en estas butacas realmente me emociona, porque un festival sin público se muere”, expresó el director artístico de Cine de las Alturas, Daniel Desaloms, durante la inauguración del evento y en referencia a la virtualidad con la que se debió resolver la edición del año pasado por la pandemia de Covid-19.

Al mismo tiempo, Desaloms agradeció la presencia de Graciela Borges, quien en ediciones anteriores ya participó del encuentro y este año presidirá el jurado de la competencia principal. “Ella es una amiga del Festival. En este momento que no podemos traer a todos los directores como años anteriores, apareció Graciela y es presidenta de un jurado”, valoró.

La artista, por su parte, destacó el cariño que le tiene a los jujeños y a su tierra: “No me costó nada venir, no me lo quería perder. En Jujuy hice una película, ‘Zafra’, a los 16 años y me enfermé, estuve muy enferma, y ahí estuvieron los jujeños” prodigándole los cuidados necesarios, recordó Borges.

Entre los asistentes a la primera proyección se encontraban el vicegobernador Haquim y la ministra Natalia Sarapura. (Archivo Vía Jujuy)

Entre los presentes también estuvo Juan Pablo Félix, quien al hablar de su película “Karnawal” afirmó que si bien viene de presentarse en más de 40 países, la proyección en el marco del Festival de Cine de las Alturas “fue muy especial por contar con público local”.

En este sentido Edson Sidonie, productor de la película, al remarcar que la filmación tuvo lugar en esta provincia reveló que en todos los festivales del mundo en los que estuvieron presentado la cinta, “la gente quedó alucinada con la belleza de Jujuy”.

Cabe acotar que junto a ellos, en el acto y posterior proyección estuvieron los actores Martín López Lacci y Mónica Lairana, dos de los protagonistas de “Karnawal”.

De manera online, los filmes se encontrarán disponibles desde la hora cero de cada jornada y por 24 horas, con previo registro en la página cinedelasalturas.com.ar, donde también se puede consultar toda la programación.

El vicegobernador Carlos Haquim y el intendente capitalino Raúl Jorge saludaron a los organizadores y auguraron éxitos para la séptima edición del Festival. Ricardo Veteri | (Archivo Vía Jujuy)

//Mirá también: Jujuy presentó al mundo su séptimo Festival de Cine de las Alturas

Serán 80 las películas a exhibirse vía streaming y a proyectarse en cinco salas en San Salvador de Jujuy y en otras dos de las ciudades de Tilcara y Palpalá.

En esta capital las sedes dispuestas son Annuar Shopping Cines, Cine Teatro Alfa y Cine Teatro Municipal Select, mientras que en el interior son el Cine Teatro Altos Hornos Zapla de Palpalá y el Espacio INCAA Tilcara CAPEC. En tanto, el Punto de Encuentro será la Casa Macedonio Graz, en la esquina de Lamadrid y Güemes, de esta ciudad.