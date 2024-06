10 de Junio en Jujuy: “El recuerdo más triste y noble de ser argentinos”

En el acto conmemorativo del “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes” realizado en San Salvador de Jujuy este lunes, uno de los invitados especiales fue Antonio Luis Leguina, veterano de guerra de Malvinas (VGM), para quien cada 10 de Junio significa “un día especial y caro a los sentimientos de la argentinidad toda” en razón de que “esta fecha nos conmueve; nos trae, sin lugar a dudas, el recuerdo más triste y noble de ser argentinos”.

En la capital jujeña la recordación de la fecha tuvo lugar en el barrio Islas Malvinas, donde en un tramo de la avenida 10 de Junio el municipio local concretó un acto y desfile “como un recordatorio de la firme postura de la Argentina respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas, las Islas Georgia y Sándwich del Atlántico Sur, así como un momento para homenajear a los héroes y veteranos de la gesta heroica”, se dijo en la ocasión.

RECORDANDO A LOS 15 HÉROES JUJEÑOS

Al respecto, Leguina evocó que “hemos tenido la triste experiencia de participar en un conflicto quizás no querido, quizás no deseado, y hoy en nuestras gélidas islas son 649 los héroes que quedaron descansando custodiándolas, entre ellos quince jujeños, que no los olvidaremos, porque permanentemente están en el recuerdo de sus familiares, amigos y de la ciudadanía de la provincia de Jujuy”, aseguró.

El intendente Raúl Jorge, junto a miembros de su gabinete, legisladores provinciales y municipales, e invitados especiales, encabezaron el acto en recordación del 10 de Junio en San Salvador de Jujuy. Foto: VíaJujuy

De igual manera, el VGM jujeño reflexionó acerca del diálogo como vía para resolver la demanda de restitución de la soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur: “Resulta que los países invasores como Inglaterra hacen caso omiso a las distintas resoluciones de las Naciones Unidas, pero nosotros seguimos apostando al diálogo, porque creemos que la recuperación de nuestras islas va a ser mediante el diálogo y no por la fuerza”, sostuvo Leguina.

El Gobierno argentino manifestó este lunes “su voluntad de reanudar las negociaciones de soberanía” sobre las Islas Malvinas con el Reino Unido, al tiempo que propuso “avanzar en una agenda común en áreas y temas de interés mutuo”.

Un comunicado difundido por la Cancillería argentina asegura que el Gobierno nacional “desea mantener una relación madura con el Reino Unido, que contemple un diálogo sustantivo y constructivo sobre todos los temas de interés común con miras a generar un clima de confianza propicio para la reanudación de las negociaciones”.

DESDE JUJUY, EL ANHELO DE RECUPERAR LAS MALVINAS

También estuvo en las ceremonias la administradora del Centro de Participación Vecinal del barrio Islas Malvinas, Gladys Lozano, quien sostuvo “esto sirve para recordarnos nuestros derechos sobre las islas Malvinas, eso es tan importante en nuestras vidas que todos los años no olvidamos recordar que las islas Malvinas son nuestras y que algún día podríamos recuperarlas”, anheló.

El Gobierno argentino recordó en el comunicado de este lunes que la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Argentina “establece la recuperación del ejercicio efectivo” de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, “conforme al derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Los argumentos del Poder Ejecutivo se remontan a un decreto del 10 de junio de 1829 que dispuso que “las islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el mar Atlántico serán regidas por un Comandante Político y Militar nombrado inmediatamente por el Gobierno de la República” y al hecho de que se estableció una estructura de gobierno, a cargo de Luis Vernet, quien se instaló en las islas y ejerció públicamente su autoridad y jurisdicción.

Los concejales María Galán, Mario Lobo y Gastón Millón, presentes en el acto por el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en la capital jujeña. Foto: VíaJujuy

“Sin embargo, el 3 de enero de 1833, dicho ejercicio efectivo de la soberanía fue interrumpido mediante un acto de fuerza llevado a cabo en tiempo de paz por parte del Reino Unido, que ocupó ilegalmente las islas, expulsando a las legítimas autoridades argentinas allí asentadas y a la población existente”, señaló la Cancillería.

“Mediante esta usurpación, realizada en tiempos de paz, y contraria al derecho internacional de la época, se quebró la integridad territorial de la Argentina, una situación inmediatamente rechazada y protestada, la cual ningún Gobierno argentino ha consentido en más de 191 años”, agrega la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.