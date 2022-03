El secretario de Gobierno de la comuna capitalina, Gastón Millón, ofició de moderador en la mesa panel que bajo el título “Mitos y verdades sobre la guerra de Malvinas” reunió a la periodista y escritora Laura Ballatore y al suboficial retirado y excombatiente Miguel Jerónimo Morales, en el inicio de la programación preparada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en conmemoración del 40° aniversario de la gesta de abril de 1982. “No nos tenemos que olvidar que en la Guerra hubo quince jujeños que regaron con su sangre los campos de combate en las Islas”, dijo Morales en la oportunidad.

La actividad tuvo lugar en la Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune” del barrio Alto Comedero y estuvo dirigida a estudiantes de la Escuela Municipal “Maestra Marina Vilte” y público en general.

La Secretaría de Gobierno municipal organizó la mesa panel "Mitos y verdades sobre la guerra de Malvinas", iniciando la conmemoración de los 40 años del hecho histórico. Foto: Vía Jujuy

En la apertura el secretario Gastón Millón sostuvo que la motivación de todos los actos y reconocimientos en conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas deberá ser “lo que es más importante: no sólo homenajear a quienes estuvieron en las Islas, sino también explicar a las nuevas generaciones lo que pasó, y volver a ‘malvinizar’, sobre todo en nuestra provincia”, enfatizó.

ACCIONES PARA “MALVINIZAR” JUJUY

Laura Ballatore es autora del libro “Malvinas en Primera Persona”, obra que “visibiliza a los hombres que ofrendaron su vida durante el conflicto bélico con Gran Bretaña en 1982, además de rescatar el testimonio de los sobrevivientes de la gesta que marcó a fuego a los argentinos”.

"No había nada escrito sobre los jujeños en Malvinas; entendí que teníamos una deuda como sociedad", dijo Laura Ballatore. Foto: Vía Jujuy

En el transcurso de su exposición la periodista consideró “fundamental visibilizar a los héroes jujeños con nombre y apellido, además de explicar quiénes fueron”, tal como lo hace en su libro, en cuyas páginas detalla la participación de los soldados jujeños en la contienda bélica, temática que en la profundiza con una segunda etapa de investigación que inició el año pasado.

“Cada uno desde nuestro lugar -abogó luego- tenemos que generar acciones tendientes a ‘malvinizar’, por ejemplo colocando la Bandera en las casas” cada 2 de Abril, como también promovió “incentivar a los chicos a que lean lo que pasó”, en el propósito de bregar “porque esta causa no se pierda nunca”.

Malvinas en Primera Persona" es el primer libro escrito por la periodista jujeña Laura Ballatore. Foto: Vía Jujuy

En el mismo sentido el suboficial Morales comentó que las entidades que nuclean a los veteranos de guerra “tratamos de ‘malvinizar’ a las nuevas generaciones y que entiendan lo que realmente fue la Guerra, esa es ahora nuestra misión y ponemos todas las energías en esto, y más en esta época” del año, señaló.

“Pero Malvinas no es únicamente este mes, sino todo el año”, reflexionó el excombatiente, para entonces expresar con emoción que “como jujeños no nos tenemos que olvidar que en la Guerra hubo quince jujeños que regaron con su sangre los campos de combate en las Islas”, subrayó.

“TENÍAMOS UNA DEUDA COMO SOCIEDAD CON NUESTROS HÉROES”

El libro “Malvinas en Primera Persona” de la periodista jujeña Laura Ballatore es su primera obra de estas características y contiene los relatos del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas y el constante hostigamiento que padecieron los argentinos una vez producido el bloqueo naval, a la vez que recoge testimonios vinculados con el rescate de heridos y fallecidos.

En sus páginas la obra “cuenta la historia de los jujeños en Malvinas, incluye la reconstrucción de la historia de vida de los quince jujeños que fallecieron durante la gesta de Malvinas y el testimonio de los que regresaron”, reseñó Ballatore.

La Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune” de Alto Comedero fue escenario de la jornada "Mitos y verdades sobre la guerra de Malvinas". Foto: Vía Jujuy

“Cuando comencé a trabajar en este libro -continuó la autora- me di cuenta que no había nada escrito sobre los jujeños en Malvinas y entendí que teníamos una deuda como sociedad, de allí este libro. Fue un trabajo que demandó cinco años, pero se trató de una experiencia fascinante, y ahora ya me encuentro trabajando en el segundo libro” sobre la misma temática, completó.