Quién es Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia que está en boca de todos: fiesta y test de drogas.

Sanna Marin es la primera ministra de Finlandia y está en su cargo desde 2019, actualmente está atravesando un complicado momento tras la filtración de unos videos suyos durante una fiesta con celebridades y amigos. La filmación rápidamente se viralizó y fue blanco de críticas por parte de la oposición.

Marin tiene tan sólo 36 años y anteriormente había ocupado el puesto de ministra de Transportes y Comunicaciones de Finlandia. Durante la jornada de este viernes comenzó a circular el video donde se la ve bailando muy cerca de Olavi Uusivirta, un reconocido cantante de ese país, y debido al revuelo confirmó que se sometió a un test de drogas.

Sanna Marin. Foto: AFP

Fue tal el escándalo que la oposición le solicitó que se haga el estudio: “Hoy me sometí a un test de drogas y los resultados llegarán dentro de una semana”, dijo Marin quien aseguró no haber hecho nada malo, sólo admitió haber tomado alcohol pero no consumir “sustancias ilegales”.

Sanna Marin, primera ministra de Finlandia. Foto: NURPHOTO/GETTY IMAGES

El video de Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, de fiesta

En la fiesta Marin se encontraba acompañada por grandes figuras finlandesas. Según indicó el diario Iltalehti entre los presentes estaban la cantante Alma, la presentadora de TV Tinni Wikstroem, la locutora Karoliina Tuominen, la influencer Janita Autio, la youtuber Ilona Ylikorpi, la estilista Vesa Silver y la parlamentaria Ilmari Nurminen, del oficialista Partido Socialdemócrata.

El escándalo no sólo se desató por el alocado baile de la primera ministra, sino porque en el video se escucha una voz que hace alusión a una “raya de harina”, lo que parecería ser una referencia al consumo de cocaína según indicó el diado El Mundo.

Si bien la funcionaria se debe a sus responsabilidades y cargo, lamentó que se haya violado su intimidad y vida privada. “Por supuesto, no voy a comentar dónde se grabaron estos vídeos ni quién los grabó, porque son espacios privados”, dijo Marin, aunque se mostró “triste de que se hayan salido a la luz pública”.