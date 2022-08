Finlandia: dos amigas de Sanna Marin se fotografiaron en topless en la residencia oficial

Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, no logra salir del foco de la polémica: ahora, se difundió en redes sociales una foto de dos amigas suyas en Kesäranta besándose y en topless, en la residencia oficial de los jefes de Gobierno.

La imagen muestra a dos mujeres jóvenes dándose un beso y tapándose los pechos con un cartel que reza ”Finlandia”, con un fondo azul muy similar al que utiliza Marin en algunas ruedas de prensa oficiales.

La polémica foto de dos amigas de Sanna Marin Foto: Twitter

Por su lado, la primera ministra admitió que la foto se tomó en la residencia oficial y reconoció tener una relación de amistad con ambas. “Creo que esa foto no es apropiada, me disculpo por ello. No deberían haber tomado esa foto, pero por lo demás no ocurrió nada extraordinario durante aquella noche”, aseguró.

Marin detalló que las mujeres estaban con un grupo de gente que fue invitado a la residencia oficial el pasado 9 de julio, después de asistir a un festival de rock. En ese evento, la mandataria fue fotografiada con shorts y una campera de cuero, imagen que dio la vuelta al mundo.

Cómo fue la fiesta privada de Sanna Marin

“Tomamos una sauna, fuimos a nadar y estuvimos en el jardín, pero no entramos al edificio principal. Sólo usamos los sanitarios para invitados de la planta baja, que es donde al parecer se tomó esa foto”, aseguró Marín.

Además, indicó que se trató de la única fiesta privada que se organizó en Kesäranta durante sus vacaciones y no supuso ningún tipo de amenaza para la seguridad, ya que las puertas de la residencia estaban cerradas con llave y todas las instalaciones estaban vigiladas.

Sanna Marin bailando en una fiesta.

La polémica por la foto llega luego de que Marin, de 36 años, debiera presentar un test de drogas ya que se la acusaba de haber consumido estupefacientes en otra fiesta en un domicilio privado la semana pasada, de la cual se filtró un video en el que aparece cantando y bailando con un grupo de amigos. De allí, siguieron en un club nocturno de Helsinki.

El test de drogas que tuvo que hacer Sanna Marin

El pasado viernes, la primera ministra se prestó a un test de drogas que tuvo resultado negativo. “No se ha encontrado ninguna droga en la prueba a la que sometió la primera ministra Sanna Marin el 19 de agosto de 2022″, señaló un comunicado circulado por el ejecutivo. Marin pagó el test, que fue realizado en una clínica privada.

Marin quiso hacerse la prueba para “limpiar su reputación” y silenciar los rumores que surgieron en las redes sociales, después de que filtrasen un vídeos donde Marin canta y baila en una fiesta privada.

Sanna Marin aseguró no haber consumido drogas nunca. Foto: REUTERS / LEHTIKUVA

Si bien negó en todo momento haber consumido drogas en esa fiesta como también haber visto que alguien lo hiciera, la oposición y los medios exigieron que se hiciera la prueba de drogas.

“Nunca en mi vida, ni siquiera en mi juventud, he consumido drogas. Ojalá viviéramos en una sociedad en la que se pudiera confiar en mi palabra. Pero como ahora quieren levantar esas sospechas, por eso me hice la prueba”, subrayó la mandataria.