El presidente de Brasil, Jail Bolsonaro, volvió a quedar envuelto en medio de una polémica, esta vez, por una pelea con un influencer que se burló por su forma de disparar las armas. Aseguró que no tendría en dispararle a “un gordito” que invadiera su propiedad.

La disputa en redes sociales se dio con el youtuber Caué Moura, que se burló del mandatario en su cuenta de Instagram por la forma en la que el mandatario brasileño empuñó un arma y se grabara disparando.

Bolsonaro se ha mostrado como un férreo defensor de la portación de armas en su gobierno. Foto: Alan Santos

Cabe recordar que Bolsonaro es un fiel defensor de la portación de armas y un excapitán del Ejército brasileño. En las imágenes que compartió Moura se ve, sin embargo, como tiene dificultades para disparar el arma que intentó usar en un club de tiro en Brasilia.

Incluso, el mandatario tuvo que recibir la ayuda de un instructor y de su hijo, otro asociado a las polémicas, que es concejal Carlos Bolsonaro.

“El capitán menracato no sabe ni disparar”, expresó Moura en el video que compartió en sus redes sociales, acompañado con frases irónicas sobre el presidente Bolsonaro.

La respuesta de Jair Bolsonaro al youtuber

“Confieso que no estoy como para disputar una Olimpíada, pero en una eventual invasión de propiedad si el blanco fuera un gordito de tu tamaño, no sería tan difícil acertar”, respondió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter, donde se muestra muy activo.

Jair Bolsonaro se burló de un youtuber después de que lo criticará como empuñó una pistola. Foto: Twitter

Bolsonaro se ha mostrado como un férreo defensor de la venta de libre de armas para combatir el crimen en su país, donde los propios ciudadanos puedan tener enfrentamientos con los delincuentes. Sin embargo, hay un importante rechazo de diferentes sectores y el mandatario se mofó de ellos al decir que la gente “se defienda con porotos”.

“La izquierda dice que la gente no come armas, que la gente come porotos. Entonces, cuando alguien vaya a tirar contra su casa que (se defienda con) tiros de porotos”, expresó.