Protestas en Irán: Amnistía Internacional documentó 44 niños asesinados por el Gobierno

La muerte de Mahsa Amini de 22 años como consecuencia de la represión en Irán, desató una ola de protestas que terminaron con la vida de decenas de manifestantes. En las últimas horas, Amnistía Internacional reveló que el Gobierno asesinó a 44 niños.

Protestas contra el régimen en Irán. (Foto / AP)

El organismo recabó información sobre las amenazas recibidas por los parientes de 13 de las pequeñas víctimas. De acuerdo con el informe, 34 niños fueron muertos por proyectiles en el corazón, la cabeza u otros órganos vitales. Cuatro con disparos de armas de fuego a poca distancia. Cinco fallecieron a causa de agresiones y uno sofocado por los gases lacrimógenos.

Los familiares fueron obligados a enterrarlos en pueblos remotos y les fue prohibido compartir imágenes en las redes sociales. Las agencias de seguridad -refiere el informe- envolvieron los cuerpos de los niños en sudarios y los entregaron a las familias pocos minutos antes de la prevista ceremonia de sepultura.

Imagen clave de las protestas feministas por la muerte de Mahsa Amini en Irán: el corte de pelo es una ofensa a Dios en el islam.

Hebe Maraif, directora de AI para el Medio Oriente y Norte de Africa, afirmó que las autoridades de la República islámica no solo condenaron a las familias de los niños asesinados a una vida de dolor inconsolable, sino también a graves frustraciones mediantes incesantes intimidaciones y crueles restricciones a sus sepulturas y conmemoraciones.

AI expresó que las autoridades iraníes negaron la responsabilidad de la muerte de al menos 19 pequeños y atribuyó el deceso de 12 de ellos a los grupos de oposición y otros seis a incidentes. De los 44 niños asesinados, 18, vale decir más del 40%, fueron ejecutados en el Sistan y en la provincia de Baluchistan y el 20% perdió la vida en las ciudades kurdas de Irán.

Amnistía Internacional para Oriente Medio ha documentado nombres y datos y el sitio de Irán International ahora publica fotos de niños y personas muy jóvenes cuyos cuerpos fueron entregados a sus padres envueltos en mortajas justo antes del entierro.

Familiares obligados a despedirse en silencio, amenazados con graves represalias si difunden imágenes en las redes sociales. Además, muchas de ellas condenadas “a una vida de dolor inconsolable”, resumió Maraif.

Madani y Broghani, otros condenanos a muerte por el régimen iraní

A la situación que vive el pueblo iraní se le suma la angustia de los padres de Mahan Sedarat Madani y Mohammad Broghani, ambos condenados a muerte y cuya muerte se anuncia inminente.

La ejecución de ambos es porque están acusados de haber participado en las manifestaciones tras la muerte en septiembre de la kurda Mahsa Amini, de 22 años, mientras estaba bajo custodia de la policía de la moralidad por llevar el velo de forma incorrecta.

Hoy, Día de los Derechos Humanos, Kazem, el padre de Mahan Sedarat contó al periódico Sharq el terror en el que ha caído en estas horas: “El miércoles por la noche tuvimos una reunión, obtuvimos el consentimiento de los demandantes, besamos las manos de este y aquel” para que el caso termine bien”.

”El juez de la causa ha sido informado de todo, estábamos esperando a que terminara todo pero esta mañana nos llamó uno de los abogados para decirnos que a las 8:30 am había enviado un aviso que decía que se había dictado la pena de muerte confirmada. Dicen que es un caso de seguridad y que no sabemos qué hacer. No sé qué hacer”, añadió Mahan, de 23 años, al igual que Mohsen Shekari, el primer manifestante ejecutado hace dos días, fue declarado culpable de golpear a un miliciano Basiji.

**Con información de ANSA**