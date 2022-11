Mundial Qatar 2022: las costumbres relacionadas al Islam que repercuten en la vida cotidiana

Qatar es un país árabe y de mayoría islámica y, aunque sus ciudades se hayan “vestido” de fútbol para el Mundial 2022, la influencia de la cultura y la religión local se puede identificar fácilmente en las calles.

Este país espera recibir entre 1,2 y 1,5 millones de turistas de diferentes nacionalidades, culturas y religiones que posiblemente no estén totalmente familiarizados con las costumbres relacionadas con el Islam y a los árabes.

Por ejemplo, probablemente la mayoría sepa que las mezquitas son el lugar destinado al rezo de los musulmanes, sin embargo, en un paseo por el centro comercial podrían sorprenderse al encontrarse con carteles que tienen el dibujo de mezquitas y apuntan a la zona de los baños. ¿Hay mezquitas adentro del shopping? No son mezquitas, sino salas de rezo que son representadas con esa imagen y están en todos los centros comerciales, en cines, en todas las estaciones del metro, en los edificios universitarios, en hoteles, entre otros.

Las salas de oración se encuentran generalmente cerca de los baños en todos los edificios. Foto: (Foto: VíaPaís)

Hay que saber que las salas de rezo tienen las mismas reglas que una mezquita: para ingresar hay que tener brazos y piernas cubiertas, usar un velo y quitarse los zapatos. Además, son espacios separados para hombres y mujeres. Si un curioso entrase sin cumplir estas reglas, haría sentir incómodo a quien está rezando, y si caminase por delante de él, le invalidaría la oración. Por lo tanto, es mejor no curiosear en estos lugares; de todas formas, si se hace lo que se encontrará será una pequeña sala austera, muy limpia, con alfombra, un Corán en el centro y mucho silencio.

Asimismo, hay otro tip a tener en cuenta para respetar la religión local, sobre todo si se está en una librería, biblioteca o visitando una mezquita: los no musulmanes no pueden tocar el Corán, el libro sagrado del Islam, si está escrito en árabe. Sin embargo, sí pueden tomar en sus manos una traducción.

Así se ve por dentro una sala de oración ubicada en las estaciones del metro de Qatar. Foto: (Foto: VíaPaís)

Qué es el Adhan, el llamado a la oración que se escucha en toda la ciudad

Los musulmanes rezan cinco veces al día: al amanecer, al mediodía, a la tarde, al atardecer y a la noche. El primer llamado comienza apenas el sol asoma por el horizonte y, en ese exacto momento, en todas las mezquitas del país comienza a sonar por altavoz un mismo verso, recitado con una entonación específica: es el llamado al rezo, conocido como adhan. Se repite cinco veces al día y los fieles tienen cierto margen de tiempo para rezar en cada uno de ellos, ya sea en la mezquita o en cualquier lugar limpio.

Este llamado resuena en toda la ciudad de Doha y ocurre una especie de éxodo, incluso se escucha dentro de los centros comerciales, donde por ejemplo muchas personas que se encontraban paseando se dirigen a los espacios para rezar.

Asimismo, el adhan que cambia por completo la dinámica de la ciudad es el de los viernes al mediodía: es el rezo más importante de la semana, llamado Yumu’ah (el día viernes que en árabe Yumu’ah, toma su nombre de este rezo). En ese momento, los negocios se cierran, el metro deja de funcionar y la ciudad se paraliza mientras los musulmanas pasan cerca de una hora escuchando el sermón y rezando en comunidad dentro de las mezquitas. Sin embargo, durante el Mundial 2022 el transporte público funcionará y se realizará partidos en esos horarios, aunque puede que algunas tiendas permanezcan cerradas por esas horas.

Qué significan el “Aleikum salam” y el “InshAllah”

A pesar de que en Qatar se hablen muchos idiomas, ya que hay una gran cantidad de inmigrantes y que el inglés está ampliamente extendido en todo el territorio, existen palabras relacionados al Islam que se usan, independientemente del idioma local en todo país de mayoría islámica.

Estas breves frases tienen significados religiosos y es posible que se las escuche decenas de veces cada día. A su vez, es recomendable incluirlas en las conversaciones, ya que es una buena forma de romper el hielo y mostrarse amigable con las costumbres del otro.

Doha, una ciudad en Qatar con muchos encantos... más allá del Mundial de Fútbol. (Foto: gentileza Mario Cherrutti) Foto: Cherrutti & Pini Travel Specialists

La más escuchada, “As-salamu alaykum” (ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ), significa “que la paz sea contigo” y es un saludo muy, muy habitual, al cual se responde con las palabras invertidas y agregando una “y” (que suena como “ua” por delante para decir “y que la paz también sea contigo”: “Wa-alaykum As-salaam”.

Por otro lado, “InshAllah” (نْ شَاءَ ٱللَّٰهُ) se utiliza luego de referirse a algo que queremos que ocurra en el futuro, pero que ocurrirá solo si es la voluntad de Dios. Por ejemplo, podríamos decir “Nos vemos mañana, InshAllah” o “Espero que te sientas mejor, InshAllah”.

Para cualquier hablante de español será sencillo entender en qué contexto usar esta expresión, ya que la famosa palabra “ojalá” proviene justamente del árabe y tiene un uso similar, aunque en este caso se lo suele despojar de su significado religioso. Esta es solo una de las tantas palabras producto del intercambio cultural y lingüístico que hubo en la Península Ibérica entre el árabe y el castellano entre los años 700 y 1600.

La llamativa “canilla” de los baños

Son muchas las costumbres y rutinas relacionadas a la limpieza que tienen los musulmanes, ya que no se puede rezar sin estar en estado de pureza, es decir, limpio. Por eso, antes de rezar todos hacen la ablución o lavado, que consiste en limpiar cara, manos y pies. En las mezquitas hay espacios especiales para esto, sin embargo, no lo hay en los centros comerciales, por lo cual se podrá apreciar que muchas mujeres se encuentran realizando esta rutina en los baños públicos. Asimismo, no está permitido el rezo para las mujeres mientras estén en período de menstruación.

Otra de las rutinas está relacionada a la limpieza luego de ir al baño y es muy notoria, ya que, por este motivo, en todos los baños de Qatar se pueden encontrar canillas junto a los inodoros.

En todos los baños de Qatar se encontrará una pequeña canilla para cumplir con la rutina de limpieza. Foto: (Foto: VíaPaís)

Aunque a simple vista uno podría pensar que cumple la función de lo que los argentinos conocemos como bidet, lo cierto es que tiene un significado religioso: según el Corán, las impurezas solo se pueden remover con agua y, por eso, siempre hacen uso de este artefacto. Sin embargo, para tranquilidad de los turistas, siempre se encontrará papel higiénico porque mucha gente opta por usar ambas formas de limpieza.

*Por Jessica Costa, periodista en Qatar.