Madeleine McCann: en Portugal reanudaron la búsqueda a 16 años de su desaparición

La Policía de Portugal, asistida por agentes alemanes y británicos, reanudó el martes la búsqueda de Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en Algarve, una región turística del sur del país, hace 16 años.

Entre 20 y 30 policías, algunos de ellos uniformados, fueron vistos en la zona del embalse de Arade, a unos 50 kilómetros (30 millas) de Praia da Luz, el lugar donde la niña, que entonces tenía 3 años, fue vista con vida por última vez en 2007.

La policía portuguesa instaló una carpa azul y acordonó la zona. Testigos presenciales contaron que los agentes iniciaron la búsqueda poco antes de las 08:00 de la mañana en un área a unos kilómetros (millas) de la tienda. Pudo verse a más de una docena de autos y camionetas policiales llegando al lugar.

Búsqueda a pedido de Alemania

Las autoridades lusas explicaron en un comunicado el lunes que la búsqueda se reanudó a pedido de Alemania y con la colaboración de Gran Bretaña.

La fiscalía de Braunschweig, Alemania, indicó en un comunicado el martes que "se están llevando a cabo medidas procesales penales en Portugal como parte de la investigación del caso Madeleine McCann”.

“Las medidas se están aplicando a través de la asistencia jurídica mutua por parte de la fiscalía portuguesa con el apoyo de agentes de la Oficina Federal de la Policía Criminal”, agregó la nota.

Según el comunicado, las autoridades no están revelando "Información más detallada sobre los antecedentes (...) por razones tácticas de investigación”.

Sospechoso del caso

A mediados de 2020, la policía alemana identificó a Christian Brueckner, un alemán de 45 años que estuvo en Algarve en 2007, como sospechoso del caso. Brueckner ha negado cualquier implicación.

Brueckner está cumpliendo una pena de siete años de cárcel en Alemania por una violación que cometió en Portugal en 2005.

Christian Brueckner, en una foto de 2018. (Carabinieri vía AP/Archivo)

El sospechoso está bajo investigación por sospecha de asesinato en el caso McCann, pero no ha sido acusado. Pasó muchos años en Portugal, incluso en Praia da Luz en la época de la desaparición de Madeleine.

La desaparición de Madeleine despertó interés mundial durante años, con afirmaciones públicas de haberla visto en lugares tan lejanos como Australia, y ha generado gran cantidad de libros y documentales de televisión.

La recompensa por información que lleve a encontrar a Madeleine, que ahora tendría 20 años, alcanza ya varios millones de dólares.

Las policías británica, portuguesa y alemana siguen reconstruyendo lo sucedido cuando la niña desapareció de su cama en el centro turístico del sur de Portugal el 3 de mayo de 2007. Estaba en la misma habitación que su hermano y hermana gemelos de 2 años mientras sus padres cenaban con amigos en un restaurante cercano.

Cuál fue el resultados de ADN de Julia Faustyna Wendell, la joven que aseguraba ser Madeleine McCann

La cuenta en Instagram @iammadeleinemccan se hizo viral a principios de febrero de este año, debido a publicaciones de una joven que decía ser la niña que era buscada desde el año 2007. Julia Faustyna Wendell, la joven que creó el perfil de Instagram, aseguraba ser esa niña desaparecida.

Julia Faustyna Wendell dice ser Madeleine McCann: creadora de contenido erótico, el pasado de la joven que dice ser la niña desaparecida. Foto: Redes Sociales

Sin embargo, los recientes resultados del test de ADN arrojaron que la prueba dio negativa, por lo que la mujer polaca de 21 años no es Madeleine McCann.

“Ella es absolutamente de Polonia”, comentó la doctora Fia Johansson, una investigadora privada y médium psíquica que ha estado ayudando a Wendell. Y agregó: “Ella es un pequeño porcentaje de lituana y rusa, pero los resultados de las pruebas muestran que es polaca”.

Al mismo tiempo, la familia de la joven también se expresó: “Para nosotros como familia es obvio que Julia es nuestra hija, nieta, hermana, prima y sobrina. Tenemos recuerdos, tenemos fotos. Julia también tiene estas fotos, porque las tomó de la casa familiar con el acta de nacimiento, así como numerosas altas hospitalarias”.

Cómo fueron las últimas 24 horas de Madeleine McCann antes de desaparecer

El sexto día de vacaciones de la familia McCann, allá por el 2007, en Portugal, Madeleine Beth, la hija mayor del matrimonio, desapareció de la habitación 5A del Ocean Club hotel.

La imagen de “Maddie”, como se conoce mundialmente a la pequeña, recorrió el mundo y su búsqueda se extendió por cada rincón del planeta.

Madeleine McCann Foto: Netflix

la niñera del Ocean Club que cuidó de Madeleine y de los mellizos Sean y Amelie, rompió el silencio y contó cómo fueron esas frenéticas horas en las que se supo de la desaparición de la pequeña.

Luego de desayunar en el comedor central del Ocean Club, los McCann llevaron a Madeleine y a los mellizos Sean y Amelie al Kids Club del hotel al cuidado de las niñeras que allí trabajaban. Luego, ambos salieron a realizar una caminata matinal, como acostumbraban.

12:30 p. m.

Kate y Gerry recogen a los niños del Kids Club y se dirigen a su habitación. Allí almuerzan, se cambian de ropa y regresan a las instalaciones comunes del hotel para pasar un rato en la piscina central.

2:29 p. m.

La última fotografía. En la piscina del hotel, los padres de Maddie le toman la que sería la última imagen a su hija. No sabían que horas después desaparecería. El reloj de la cámara marcaba 1:29, pero los padres aclararon que estaba una hora atrasada.

3:30 p. m.

Los padres vuelven a llevar a los niños al Kids Club del resort. Dos horas más tarde, a las 5:30 cenarían allí mismo.

6:00 p. m.

Kate recoge a los niños por la guardería del hotel y se dirige a la habitación 5 A, mientras Gerry dedica una hora a jugar al tenis con amigos.

6:30 p. m.

Gerry le pide a su amigo David Payne si puede ir a ver si Kate y sus hijos ya están en la habitación. Payne formaría parte del grupo de los siete que esa noche irían a comer a un restaurant de tapas, a pocos pasos del hotel.

Gerry McCann regresa a su habitación luego de una hora de tenis. Los padres acuestan para dormir a los niños, Madeleine, Sean y Amelie, en el cuarto del frente que da al aparcamiento y a la calle. Maddie es colocada en una cama simple, mientras que los mellizos son puestos en dos cunas de viaje.

7:30 p. m.

Los McCann se duchan y se cambian para salir. Los esperan cinco amigos, con quienes compartirían tapas en un restaurant a 50 metros de la habitación de sus hijos.

8:00 p. m.

Antes de partir al restaurant con amigos, abren una botella de vino para beber. A los pocos minutos, parten.

8:40 p. m.

Los McCann son los primeros en arribar al restaurant.

8:55 p. m.

El grupo, ya completo, comienza a ordenar las entradas para comer. Se inicia la rutina del chequeo de los menores. Los McCann no eran los únicos que tenían hijos y se turnarían entre los mayores para ver que todo estuviera bien. El primero en ir es Matt Oldfield. Los Payne todavía no arribaron al lugar para comer y Oldfield les avisa que los estaban esperando.

9:05 p. m.

Última vez que alguien vería con vida a Maddie. Es el turno de Gerry para regresar al resort. Ingresa por las puertas corredizas que daban a un patio. Las habían dejado abiertas para evitar tener que entrar por otra que hacía mucho ruido. No querían despertar a los niños. Desde hacía casi una semana realizaban la misma rutina cada noche que salían a comer. Las puertas estaban siempre sin seguro. Al ingresar, Gerry nota que la puerta de la habitación de los niños está más abierta de lo normal. Él siempre la deja entornada. Extrañado, mira en su cuarto si Madeleine se había pasado a la cama matrimonial. No. Regresa donde estaban los niños y los ve a los tres profundamente dormidos.

9:08 p. m.

El padre de Maddie sale de la habitación y observa a Jeremy Wilkins del otro lado de la calle. Wilkins es otro de los huéspedes del hotel que vacaciona con ellos. No fue a comer porque tenía que atender a su hijo más pequeño. Hablaron algunos minutos.

9:15 p. m.

Jane Tanner, otra de las amigas del grupo, camina por la calle mientras observa a Gerry y Jeremy hablar. Según su declaración, asegura haber visto a un hombre caminando rápido cerca de donde ella estaba, saliendo del complejo de apartamentos de Ocean Club. Indicó que llevaba consigo a una niña dormida vestida con pijamas rosa. No le llamó la atención, teniendo en cuenta el contexto. Chequea su habitación, su hija está bien y regresa al restaurant.

9:30 p. m.

Es el turno de Kate McCann para retornar al resort para ver que los niños estuvieran bien. Pero Matthew Oldfield y Russell O’Brien se ofrecen a hacerlo por ella. Al ingresar a la habitación, Oldfield observa lo mismo que minutos antes había visto Gerry: la puerta estaba abierta 45 grados, pero no le presta demasiada atención. Desde el ángulo en que estaba alcanza a ver a los mellizos, pero no a Madeleine. En su declaración, la policía lo colocaría como un sospechoso por haberse ofrecido a hacer la tarea de Kate y no saber si la niña estaba en el momento en el que él ingresó al apartamento 5 A.

10:00 p. m.

Kate regresa a su habitación. Se alarma al ver la puerta entreabierta. Dentro del cuarto, la ventana está abierta. La cama de Maddie está vacía. Se desespera. Minutos después, Rachael Oldfield se dirige al apartamento de Tanner y le comenta que Madeleine no estaba. “¡Dios mío! ¡Vi a un hombre llevando a una niña!”, fue su respuesta.

Tanner se dirige a la recepción para dar la alarma. El gerente del Ocean Club se comunica con la Policía. Según la niñera que cuidó de Maddie los días anteriores, tardan demasiado tiempo en arribar al lugar.

11:10 p. m.

La Policía Judicial arriba al lugar para comenzar con la investigación y el rastrillaje. Se viven horas de desesperación. Detectives, amigos, personal del hotel y Gerry y Kate comienzan a recorrer las calles del pequeño pueblo en busca de alguna señal de Madeleine. Durante horas hacen rastrillajes sin ningún resultado positivo.

4:00 – 5:00 a. m.

La Policía ordena suspender la búsqueda de Maddie McCann. La Policía Judicial abandona el lugar. La noticia tardará apenas horas en llegar a los medios británicos y poco más en recorrer canales, sitios y diarios de todo el mundo.