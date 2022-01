Francia es uno de los países más castigados por el aumento de contagios producto de la variante Ómicron y por los movimientos antivacunas. En ese sentido, Emmanuel Macron remarcó que busca “enfadar” a los que no quieran inmunizarse contra el coronavirus.

En las últimas 24 horas se registró un récord de casos con 271.686 contagios de COVID-19. Allí el mandatario mostró su enojo con los movimientos antivacunas y apuntó contra su “falta de moral” e “irresponsabilidad”.

Emmanuel Macron: "Bueno a los no vacunados realmente quiero hacerles enojar y lo seguiremos haciendo hasta el final"

En Francia se han registrado algunos de los movimientos antivacunas más importantes de todo Europa y actualmente tiene más de cinco millones de francés que todavía no se han inmunizado contra el coronavirus.

“Cuando mi libertad amenaza la de otros, me vuelvo irresponsable. Un irresponsable ya no es un ciudadano. Yo no estoy para enojar a los franceses”, remarcó en una entrevista que concedió al medio local Le Parisien.

Francia tiene una de las masas anti vacuas más importantes de Europa Foto: Yoan Valat

“Bueno a los no vacunados realmente quiero hacerles enojar y lo seguiremos haciendo hasta el final, esa es la estrategia”, manifestó el mandatario que defendió la idea de limitar “en lo posible” el acceso al ocio a estas personas.

“No los voy a meter en la cárcel, no les voy a vacunar a la fuerza. Hay que decirles que a partir del 15 de enero ya no podrán ir a un restaurante, ir a tomar un café, o ir al teatro, o al cine”, resaltó.

Números récord que se registran en Francia

El pasado 30 de diciembre Francia había registrado una cifra de 226.511 casos de coronavirus. Sin embargo, en pocos días volvieron a romper ese récord y superaron las 270 mil personas con casos positivos en una sola jornada.

Francia contabilizó más de 270 mil casos en la última jornada. AFP.

Actualmente, hay cerca de 20 mil pacientes internados con la enfermedad, una cifra que no se ve desde el pasado 21 de mayo. En ese sentido, en un día subió 1145 ingresos y 3665 de ellos están internados en unidades de cuidados intensivos, según los datos recogidos por la prensa francesa.

Analizan una nueva variante que se podría haber originado en Francia

Científicos empiezan a estudiar la variante B.1.640.2. Fue identificada en Marsella, al sur de Francia, el pasado 10 de diciembre. El nombre con el que ya comienza a ser conocida a nivel internacional es IHU.

Sin embargo, según señalan desde Centro Mediterráneo de Infecciones de dicho país, su lugar de origen sería Camerún, ya que el primer caso detectado fue el de un hombre que acababa de llegar de este país africano

Todavía los académicos no pudieron determinar cuál es la transmisibilidad de la nueva variante y si es más letal o contagiosa que sus predecesoras.