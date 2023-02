Estados Unidos: un nuevo objeto no identificado sobrevolaba Alaska y fue derribado

Este jueves por la noche, Estados Unidos derribó un nuevo objeto no identificado que sobrevolaba el territorio de Alaska. El Pentágono estuvo a cargo del operativo, que contó con la orden del presidente Joe Biden. Sucedió a pocos días de haber impactado un globo “espía” chino.

El episodio fue publicado por The New York Times que citó a un funcionario de la administración para confirmar lo sucedido en una conferencia de prensa. “Lo describimos como un objeto porque es la mejor descripción en este momento. No sabemos a quién pertenece”, señaló el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

Biden ordenó derribar el objeto que sobrevolaba Alaska. Foto: Twitter

Los funcionarios admitieron que “no había certezas de que el el objeto derribado fuera un globo”, aunque destacaron que viajaba a una altitud que lo convertía en “una amenaza potencial para los aviones civiles”. De hecho, Biden habría argumentado que la decisión fue tomada “por precaución”.

En tanto Kirby destacó que el objeto era “aproximadamente del tamaño de un automóvil pequeño”, mucho más chico que el globo espía chino derribado días atrás.

“No había indicios afirmativos de amenaza militar para las personas en el suelo desde el objeto”, agregó Kirby. Y remarcó que no puede asegurar que dentro del mismo hubiera algún equipo de vigilancia.

Qué sucedió con el globo chino

Días atrás, las autoridades de Estados Unidos ordenaron derribar un “presunto globo espía chino” que sobrevolaba el territorio el último fin de semana. Según señalaron desde Defensa, el aparato formaba parte de una flota de vigilancia mundial dirigida por el ejército chino y que era capaz de recoger comunicaciones electrónicas.

En un documento del Departamento de Estado, el ejército estadounidense había enviado aviones espía U-2 de la época de la Guerra Fría para rastrear y estudiar el globo antes de que un caza lo derribara sobre el océano Atlántico el sábado pasado.

Los restos del globo chino. Foto: EFE

Los globos espía chinos han sobrevolado más de 40 países de los cinco continentes, según el gobierno de Biden, y parecen estar fabricados por una o varias empresas que venden oficialmente productos al ejército chino.

En tanto, desde China admitieron que era de su propiedad pero que se trataba de una máquina meteorológica civil que se había desviado de su curso. El último martes se publicaron fotos del globo recuperado en el agua.