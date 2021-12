El asesinato de Delfina Pan, la diseñadora gráfica que vivía en Miami, todavía sigue presentando una serie de interrogantes que todavía no fueron resueltos. Mientras tanto, familiares y amigos despidieron a la joven de 28 años.

Una de las amigas íntimas de la vícitma, Melina Sab, publicó un sentido mensaje en las redes sociales para despedirse, donde expresó estar inmersa en un estado de shock permanente tras recibir la dramática noticia.

Foto: Instagram @melusab

“Me suena el celular todo el día, y no tengo fuerzas para contestar y volver a llorar una vez más. Me arrebataron a la persona más importante que tenía en mi vida”, expresó Sab junto a una serie de fotos.

“Me arrebataron a quien, con nuestros errores y defectos, estuvo ahí para mí en cada segundo desde que llegué a este país; estuviste ahí desde que te conocí hace más de 20 años”, añadió la amiga en sus redes sociales.

“No tengo fuerzas, y agradezco a todos por tantos mensajes, apoyo y abrazos y perdón si no puedo contestar pero no me da el corazón. Realmente quienes me conocen bien saben lo que es ella para mí; ella es mi hermana y mi otra mitad, ella estaba para levantar mis pedazos cuando estaba rota y para festejar mis alegrías cuando estábamos contentas”, completó.

Foto: Instagram @melusab

El relato de un vecino que se cruzó con el acusado

Delfina vivía en la zona de “La Pequeña Buenos Aires”, un barrio de Miami Beach donde es común ver una importante cantidad de argentinos residentes. La víctima trabajaba en una cadena gastronómica y el agresor sería uno de sus compañeros de trabajo, identificado como Agustín.

En ese marco, un vecino de la víctima aseguró haber visto subir al agresor por las escaleras e ir hacía el departamento de ella, mientras él dirigía a su trabajo.

“Era una chica joven e inocente que solo iba a trabajar. Yo estaba aquí cuando pasó esto y voy a quedar traumatizado, mi corazón está con su familia”, señaló el testigo en diálogo con el enviado de TN.