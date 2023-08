El Papa Francisco reiteró que tiene intenciones de visitar la Argentina “una vez que pase el año electoral”

El Papa Francisco volvió a referirse a la posibilidad de regresar a la Argentina e insistió que “está en programa” del Vaticano, pero aclaró que la chance es para después de las elecciones 2023. Además, la gira por el Cono Sur podría incluir a Uruguay dentro de la agenda de visita.

El Sumo Pontífice no dio fechas, pero confirmó que hay intenciones de visitar la Argentina: “Puedo confirmar que (Argentina) está en programa. Veremos si se puede hacer, una vez que pase el año electoral. Terminadas las elecciones, se puede hacer”.

El papa Francisco anticipó que tiene intenciones de venir a la Argentina después de las elecciones. Foto: Gregorio Borgia

“En estos momentos solo pienso en Argentina… y quizás Uruguay. Ya hubo varios intentos antes, pero las elecciones frustraron la visita”, agregó en diálogo con la revista española Vida Nueva.

Al mismo tiempo, el Papa reconoció que “ya hubo varios intentos antes, pero las elecciones frustraron la visita”, ya que la Santa Sede desaconseja los viajes papales durante los años electorales.

La máxima autoridad de la Iglesia había anticipado en mayo de este año que “la idea es ir a Argentina el año que viene, vamos a ver si se puede”.

Francisco planteó en varias ocasiones que tenía previsto visitar Argentina a fines de 2017 en una gira por el Cono Sur que finalmente se canceló por el cronograma electoral en Chile.

En esta imagen de archivo, el papa Francisco llega a la Plaza de San Pedro para su audiencia semanal de los miércoles, el 28 de junio de 2023. (AP Foto/Andrew Medichini, archivo) Foto: Andrew Medichini

En tanto, Jorge Bergoglio anticipó que no tiene planes de viajar a ningún país grande de Europa, “hasta que no haya concluido con las visitas a los países más pequeños”.

“Empecé con Albania y, si bien fui a Estrasburgo, no fui a Francia. Si bien voy a Marsella, no voy a Francia”, agregó el Papa que anticipó parte de su próximo viaje: “Estamos trabajando en Kosovo, pero no está definido”.

Francisco, de 86 años y recientemente operado de una hernia, se encuentra estos días en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), donde tiene previsto un extenso programa, a pesar de sus dificultades para caminar por los dolores en una rodilla, lo que le obliga a usar una silla de ruedas