León XIV tuvo su primera misa como Papa y continúa con la simpleza de Francisco

El papa León XIV, el primer papa norteamericano de la historia, también de nacionalidad peruana, dijo el viernes que su elección era tanto una cruz como una bendición mientras celebraba su primera misa en la capilla Sixtina.

León hizo unas declaraciones improvisadas en inglés a los cardenales que lo eligieron para liderar la Iglesia católica y seguir los pasos orientados a la justicia social del papa Francisco.

Qué dijo León XIV en el inicio de su pontificado

Reconoció la gran responsabilidad que le habían confiado antes de pronunciar una breve, pero densa homilía sobre la necesidad de difundir el cristianismo con alegría en un mundo que a menudo lo ridiculiza.

“Ustedes me han llamado a llevar esa cruz y a ser bendecido con esa misión, y sé que puedo contar con cada uno de ustedes para caminar conmigo mientras continuamos como Iglesia, como comunidad, como amigos de Jesús, como creyentes, para anunciar la buena nueva, para anunciar el Evangelio”, dijo.

El Papa León XIV dio su primera misa. (AP)

Fue en esa misma capilla decorada con frescos donde León, un misionero agustino nacido en Chicago como Robert Prevost, fue elegido el jueves por la tarde como el 267° papa, superando la “prohibición” tradicional contra un papa de los Estados Unidos.

Una misa que puede sugerir sus prioridades

Dos mujeres leyeron las primeras lecturas de las Escrituras al inicio de la misa, quizás una indicación de la intención de León de seguir la prioridad de Francisco de expandir el papel de las mujeres en la iglesia. Como cardenal, León puso en práctica una de las reformas más revolucionarias de Francisco al incluir a tres mujeres en el bloque que evalúa las nominaciones de obispos.

Hablando en un italiano casi perfecto, León lamentó que la fe cristiana en muchas partes del mundo sea “considerada absurda”, ridiculizada u opuesta cuando hay tentaciones como el dinero, el éxito y el poder. Se quejó de que en muchos lugares Jesús es malinterpretado, “reducido a una especie de líder carismático o superhombre”.

“Esto es cierto no solo entre los no creyentes, sino también entre muchos cristianos bautizados, que así terminan viviendo, a este nivel, en un estado de ateísmo práctico”, dijo. “Sin embargo, precisamente por esta razón, son los lugares donde nuestra misión es desesperadamente necesaria. La falta de fe a menudo va acompañada trágicamente por la pérdida de sentido en la vida, el descuido de la misericordia, violaciones atroces de la dignidad humana, la crisis de la familia y tantas otras heridas que afligen a nuestra sociedad”.

Los cardenales aplaudieron al concluir la misa

León llevaba zapatos negros simples, no los mocasines rojos del papado preferidos por algunos papas tradicionalistas.

Francisco tenía en mente al nuevo papa y claramente era Prevost y en muchos sentidos lo veía como su heredero aparente. Envió a Prevost, quien había pasado años como misionero en Perú, a hacerse cargo de una diócesis complicada allí en 2014. Luego lo llevó al Vaticano en 2023 para dirigir el poderoso Dicasterio para los Obispos del Vaticano, que evalúa las nominaciones de obispos en todo el mundo y es uno de los trabajos más importantes en la gobernanza de la Iglesia.

Desde su llegada a Roma, Prevost había mantenido una posición discreta, pero era bien conocido por los hombres relevantes y respetado por aquellos que trabajaban con él. Significativamente, presidió una de las reformas más revolucionarias que hizo Francisco, cuando añadió a tres mujeres al bloque de votación que decide qué nominaciones de obispos se envían al papa.

En una entrevista de 2023 con Vatican News, el entonces cardenal dijo que las mujeres habían enriquecido el proceso y reafirmado la necesidad de que los laicos tengan un papel más importante en la Iglesia.

“Incluso los obispos de Perú lo llamaban el santo, el santo del norte, y tenía tiempo para todos”, dijo el reverendo Alexander Lam, un fraile agustino de Perú que conoce al nuevo papa.

Un papa agustino

El último papa en tomar el nombre de León fue León XIII, un italiano que dirigió la Iglesia desde 1878 hasta 1903. Ese León suavizó la postura confrontacional de la Iglesia hacia la modernidad, especialmente la ciencia y la política, y sentó las bases para el pensamiento social católico moderno. Su encíclica más famosa, Rerum Novarum de 1891, abordó los derechos de los trabajadores y el capitalismo al comienzo de la revolución industrial y fue destacada por el Vaticano al explicar la elección del nombre del nuevo papa.

Ese León también tiene vínculos cercanos con la orden agustiniana: reconstruyó una antigua iglesia y convento agustiniano cerca de su ciudad natal de Carpineto, fuera de Roma, que todavía utiliza la orden hoy en día.

Los observadores del Vaticano dijeron que la decisión de Prevost de llamarse León fue particularmente significativa dado el legado de justicia social y reforma del anterior Leo, sugiriendo continuidad con algunas de las principales preocupaciones de Francisco. Específicamente, León citó una de las prioridades clave de Francisco de hacer que la Iglesia católica sea más atenta a los laicos e inclusiva, un proceso conocido como sinodalidad.

“Está continuando gran parte del ministerio de Francisco”, dijo Natalia Imperatori-Lee, presidenta de estudios religiosos en la Universidad de Manhattan en el Bronx. Pero también dijo que su elección podría enviar un mensaje a la Iglesia de Estados Unidos, que ha estado muy dividida entre conservadores y progresistas. Gran parte de la oposición de derecha a Francisco ha venido de allí.

“Creo que va a ser emocionante ver un tipo diferente de catolicismo estadounidense en Roma”, dijo Imperatori-Lee.

León, por su parte, en una entrevista de 2023 con Vatican News dijo que la polarización en la Iglesia era una herida que debía ser sanada.

“Las divisiones y polémicas en la Iglesia no ayudan en nada. Nosotros, los obispos, especialmente debemos acelerar este movimiento hacia la unidad, hacia la comunión en la Iglesia”, dijo.

El hermano de León, John Prevost, estaba tan sorprendido de que su hermano hubiera sido elegido papa que perdió varias llamadas telefónicas de él durante una entrevista el jueves con la agencia The Associated Press. Llamó al papa de vuelta y León le dijo que no estaba interesado en formar parte de la entrevista.

John Prevost describió a su hermano, un fanático de Wordle, como alguien muy preocupado por los pobres y aquellos que no tienen voz. Dijo que espera que sea un “segundo Papa Francisco”.

“No va a ser realmente de extrema izquierda ni de extrema derecha”, añadió. “Más bien justo en el medio”.

Mirando hacia adelante En sus primeras horas como papa, León regresó a su antiguo apartamento en el Palacio de Sant’Uffizio para ver a sus colegas, según selfies publicadas en redes sociales. Los medios del Vaticano también lo mostraron en los momentos después de su elección rezando en un reclinatorio en la capilla Paulina antes de aparecer en la logia.

Nueva misa el domingo

El domingo ofrecerá su primera bendición dominical al mediodía desde la logia de San Pedro y asistirá a una audiencia con los medios el lunes en el auditorio del Vaticano, dijo el portavoz del Vaticano Matteo Bruni.

Más allá de eso, tiene un posible primer viaje al extranjero a finales de mayo: Francisco había sido invitado a viajar a Turquía para conmemorar el 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, un evento histórico en la historia cristiana y un momento importante en las relaciones católico-ortodoxas.

El nuevo papa fue anteriormente el prior general, o líder, de la Orden de San Agustín, que se formó en el siglo XIII como una comunidad de frailes “mendicantes”, dedicados a la pobreza, el servicio y la evangelización. Vatican News dijo que Leo es el primer papa agustino.