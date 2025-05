Cuáles son los pasatiempos favoritos del Papa León XIV

El nuevo suceso del Papa Francisco ya está aquí. Ante un cielo despejado y la presencia de millones de fieles, se presentó Robert Prevost en el balcón de la basílica de San Pedro como el próximo sumo pontífice.

"Tenemos que estar juntos, ser una iglesia misionera, que construye puestos de diálogo, abierta a recibir a todos aquellos que tienen necesidad de nuestra caridad, presencia de diálogo y amor", expresó el nuevo papa.

Tras conocerse su nuevo rol en la Iglesia Católica, se conoció una vieja entrevista que realizó en La Orden de San Agustín donde reveló algunos detalles de su vida personal, como su afición al deporte y pasatiempos.

Los hobbies del Papa León XIV

El Papa León XIV reveló sus pasatiempos cuando era cardenal del entonces Papa Francisco. Entre sus hobbies se encontrarían las caminatas, leer y viajar a diferentes lugares por el mundo. “Me gusta mucho leer, dar largos paseos, viajar, conocer sitios nuevos y disfrutar del campo en un entorno diferente“, expresó el estadounidense.

El Papa recién elegido León XIV aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)

Otra de las características que más distingue al Papa es su amor por el deporte. Específicamente por el tenis, donde aseguró haberlo practicado en algunas oportunidades. "Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú (ha sido obispo de Chiclayo) he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora", confesó.

Los estudios universitarios del Papa León XIV a lo largo de los años

El Papa León XIV no solo se dedicó a la religión durante sus inicios. Premio a iniciar su carrera en el sacerdocio, Robert Prevost decidió estudiar una Licenciatura en la Universidad de Villanova (Pensilvania, Estados Unidos) en Matemáticas, con una especialización en Filosofía.

Tras finalizar su licenciatura, recibe su formación de Teología en la Catholic Theological Union de Chicago y. a los 27 años, es enviado a Roma para estudiar Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino.