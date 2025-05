El 8 de mayo de 2025 quedará marcado como un día histórico en la comunidad católica. Robert Francis Prevost fue elegido como el sucesor del Papa Francisco luego de 4 votaciones en el Cónclave.

"Queridísimos hermanos y hermanas. Este es el primer saludo del Cristo resucitado, el buen pastor que dio la vida por la gracia de Dios. Me gustaría que este saludo de paz entrase en su corazón y a todas las familias, en toda la Tierra", expresó Prevost en su primer discurso como Papa.

Tras conocerse su nuevo cargo, los fieles han buscado conocer más sobre el sumo pontífice. Una de las cuestiones que más han llamado la atención es su afición por el deporte, algo que lo vinculaba con el papa Francisco.

Cuál es el deporte favorito de León XIV

El nuevo Papa reveló su afición en una entrevista con La Orden de San Agustín. Allí, mientras era cardenal del entonces Papa Francisco, reveló su fanatismo por uno de los deportes más populares a nivel mundial: el tenis.

Carlos Alcaraz va por su tercer título en Conde de Godó; enfrentará en la final a Holger Rune. (ATP en español)

"Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú (ha sido obispo de Chiclayo) he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora", confesó León XIV.

Esta no es la primera vez que el Papa habría tenido algún tipo de contacto con algún deporte. Cuando se graduó en la Universidad de Vilanova en 1967, habría intentado unirse a los “Vilanova Wildcats”, un equipo de baloncesto. Sin embargo, no logró superar las pruebas.

Quién es León XIV, el nuevo Papa

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos. Su primer contacto con la religión sucedió cuando estudió en el Seminario Menor de los Padres Agustinos previo a graduarse como licenciado en Matemáticas y Filosofía en 1977.

El Papa recién elegido León XIV aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)

En septiembre de ese mismo año, ingresa en el noviciado de la Orden de San Agustín (OSA) de St. Louis y hace su primera profesión el 2 de septiembre de 1978, de acuerdo con la información brindada por el Vaticano.

Finalmente, en 1985 es enviado a la misión agustiniana de Chulucanas, Piura, Perú (1985-1986) y es allí donde desempeña múltiples cargos como director de formación (1988-1998) y profesor de profesos (1992-1998).