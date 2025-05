Robert Prevost es el nuevo Papa: cuál era su relación con el Papa Francisco y su vínculo con Perú

Los 133 cardenales votaron en la Capilla Sixtina y eligieron quién es el sucesor del Papa Francisco. El cónclave comenzó el 7 de mayo y durante el segundo día de votación en la Santa Sede se llegó al veredicto final. El nuevo papa es el cardenal estadounidense Robert Prevost.

Quién es Robert Prevost, el nuevo Papa con raíces latinoamericanas

Robert Prevost fue elegido como Papa. Fue obispo en Perú y hoy uno de los hombres más influyentes del Vaticano.

Nacido en Chicago en 1955, y criado en una familia católica de raíces obreras, Prevost ingresó a la Orden de San Agustín en su juventud, impulsado por una vocación misionera.

El nuevo papa Robert Prevost, de Estados Unidos.

Estudió filosofía y teología en la Catholic Theological Union y posteriormente en Roma, donde se doctoró en Derecho Canónico. En 1982, fue ordenado sacerdote y pronto comenzó una trayectoria que lo llevaría fuera de Estados Unidos, alejándolo del confort del ámbito académico para ponerse al servicio de las periferias.

Robert Prevost: su vínculo con América Latina y controversias

Tuvo sus primeros años ministeriales en Perú, donde ejerció como misionero en una región pobre del norte del país, en la diócesis de Chulucanas. Experiencia que marcó profundamente su perfil: un religioso comprometido con la realidad social de América Latina, que aprendió a conjugar el rigor doctrinal con una mirada pastoral atenta a los más vulnerables.

Desde 2023, ocupa el estratégico puesto de prefecto del Dicasterio para los Obispos, un rol que lo convierte en el principal asesor del pontífice en la designación de obispos en todo el mundo. Esa función, además de la confianza explícita de Francisco, le ha dado un lugar privilegiado en la estructura de poder vaticana.El estadounidense lleva un perfil público muy discreto, aunque no exento de influencia: en el último tiempo, forjó redes tanto en América como en Roma.Las controversias no escapan de su figura. Durante su tiempo en Perú, su gestión fue cuestionada por presunto encubrimiento en algunos casos de abusos dentro de su diócesis. Aunque no hay cargos formales, las denuncias mediáticas han manchado su imagen, especialmente entre los sectores que reclaman mayor transparencia en la Iglesia.

En cuanto a su vínculo con América Latina, Rober Prevost tiene grandes conexiones que recuerdan al Papa Francisco: un español fluido, su sensibilidad con la cultura latinoamericana y su proximidad al pensamiento del argentino, lo convierten en un candidato de continuidad.





Los expertos lo ven como un “puente” entre dos Iglesias: la institucional y la popular y lo describen como un norteamericano con corazón latino que puede resultar una carta inesperada. El papado de Prevost se perfila como una línea de equilibrio: cercana al legado del papa argentino, pero con el perfil institucional y sobrio que muchos cardenales valoran en tiempos de cambio.