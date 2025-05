Con el nuevo Papa ya en actividad comienzan a evaluarse sus opiniones y posturas en relación a los temas más controversiales. Ya sea a favor o en contra, Francisco acostumbró a la sociedad a ser muy abierto a la hora de expresar sus puntos de vista.

Lo que sucederá con León XIV por ahora es un misterio y la única referencia que se tiene en relación a diversos temas es lo que haya dicho en el pasado, como un sacerdote más o, en todo caso, como cardenal.

La prensa peruana, país en donde pasó buena parte de trayectoria sacerdotal, lo define como un personaje “que prefiere el silencio” y que suele ser “hermético en sus opiniones”.

En el sitio collegeofcardinalsreport.com, donde es posible encontrar información de todos los cardenales de la Iglesia católica, señalan que León XIV coincide en algunos asuntos con lo que pensaba Francisco.

Los temas en los que Prevost y Jorge Bergoglio tenían posturas cercanas son, por ejemplo, su preocupación por el medioambiente, la importancia de velar por los pobres, los migrantes y el encuentro con las personas en sus lugares de origen. Al mismo tiempo, tal como promulgaba el Papa recién fallecido, el flamante Sumo Pontífice está de acuerdo con que los católicos divorciados que se hayan vuelto a casar por lo civil reciban la Sagrada Comunión.

Qué opina León XIV sobre la comunidad LGBT

El vínculo cercano que Francisco tenía con la comunidad LGBT y su efusivo mensaje acerca de que “todos somos hijos de Dios” se muestra, a priori, como uno de los principales diferenciales entre ambos.

Hasta el momento lo único que ha dicho Prevost respecto de ese particular fue en declaraciones a The New York Times, en 2012. En aquella oportunidad, declaró que la cultura pop creó “simpatía por las creencias y prácticas que están en desacuerdo con el Evangelio”.

En ese aspecto, se mostró “decepcionado” por el “estilo de vida homosexual” y las “familias alternativas compuestas por parejas del mismo sexo y sus hijos adoptivos”.

No obstante, al haberse mostrado cercano a las políticas más descontracturadas e inclusiva del Papa Francisco en los últimos años, bien podría haber cambiado su opinión y continuar con los lineamientos de su predecesor.