¿Viene a Argentina? Qué compromisos tiene Robert Prevost tras asumir como Papa León XIV

Robert Prevost es el nuevo Papa. El cónclave eligió al estadounidense que llevará el nombre de León XIV en la segunda jornada. Ahora, ya en su nuevo rol, deberá cumplir con nuevos compromisos y retomar la agenda de temas y viajes programados que tenía le Papa Francisco antes de morir.

Qué compromisos tiene el Papa León XIV

Entre los primeros compromisos que dejó pendientes el Papa Francisco están: el Jubileo de las Cofradías (30 de mayo al 1 de junio); el Jubileo de las familias, de los niños, de los abuelos y de los ancianos (30 de mayo al 1 de junio), Jubileo del deporte (14 y 15 de junio); y Jubileo de los Gobernantes (20 a 22 de junio).

Luego seguirán otros hasta el cierre de la Puerta Santa, el 6 de enero de 2026. Desde el 22 de septiembre, León XIV también deberá afrontar la apelación del juicio sobre la gestión de fondos de la Santa Sede y la venta del Palacio de Londres que deseaba el Papa Francisco.

Robert Prevost es el nuevo Papa: cuál era su relación con el Papa Francisco y su vínculo con Perú

Sin embargo, antes de continuar con esta agenda, la primera tares del Robert Prevost en su nuevo puesto será designar a sus colaboradores más directos y los responsables de los Dicasterios de la Curia. Deberá confirmar o no a quienes estaban en los cargos que expiraron con la muerte del Papa Francisco.

Asimismo, León XIV deberá tomar una decisión sobre el Sínodo sobre la sinodalidad iniciado por Francisco, que incluye la publicación del Documento de Apoyo en mayo, las vías de implementación en las Iglesias locales y sus agrupaciones entre junio y diciembre, el Jubileo de los equipos sinodales y los órganos de participación del 24 al 26 de octubre, y que continuará hasta la Asamblea Eclesial en el Vaticano, prevista para octubre de 2028.

¿Vendrá el nuevo papa a la Argentina? Los viajes que tiene León XIV

Según Il Messaggero, el nuevo Papa podría continuar con el legado del argentino y realizar el viaje que Jorge Bergoglio tenía pensado hacer a Turquía, antes de fin de mes por el aniversario del Concilio de Nicea. Solo queda saber si él mismo asistirá o si envía a un delegado.

¿Viajará a la Argentina? La pregunta del millón. Por el momento es no. El Papa Francisco no tenía planificado venir a su país natal y ahora, tras su muerte, su sucesor tampoco lo tiene en agenda. Aunque debido a su fuerte lazo con Perú no se descarta una posible visita a Latinoamérica.