“El Estafador de Tinder” es el documental de Netflix que relata la verdadera historia de Simon Leviev, el israelí acusado de robarle a decenas de mujeres. Entre ellas se encuentra Valeria Calpanchay, la argentina que tuvo un encuentro con él hace cuatro años en Múnich.

Simon Leviev engañaba a las mujeres con Tinder, la aplicación de citas.

La única cita que tuvo la joven con él fue suficiente para que se diera cuenta de que no era para ella. Sin embargo, cuando vio el film y reconoció a Levie, de su verdadero nombre Shimon Havut, decidió contar su experiencia.

En las redes sociales, Shimon Havut cambió su identidad por Simon Leviev para hacerse pasar por el hijo de Lev Leviev, empresario millonario y director de una importante industria israelí, la cual tiene participaciones en diamantes, bienes inmuebles, y la producción de sustancias química.

Valeria Calpenchay salió con Leviev en 2018. Foto: Captur

“Tenía una cuenta de Tinder para ese entonces, así que vi a este chico llamado ‘Simon’, que parecía lindo y que viajaba mucho. También me encanta viajar, he estado en muchos países, así que pensé que le gustaría que nos encontremos. Tenía curiosidad”, le contó Calpanchay al diario británico The Mirror.

Al ver que ambos se sentían atraídos, el estafador le pidió su número de WhatsApp para coordinar un encuentro y dejar a un lado la virtualidad.

Simon Leviev y su último posteo en Instagram

“Nuestra cita fue muy espontánea y sucedió un día después de que coincidimos. Acababa de terminar el trabajo y me envió un mensaje de texto preguntándome si estaba libre para encontrarnos”, recordó.

Como el hombre ostentaba sus lujos, Valeria tuvo la idea de citarlo en uno de los hoteles más exclusivos de Múnich. Sin embargo, a los cinco minutos de que los dos se sentaron en un bar, él sugirió elegir otro sitio porque “no le gustaba el menú”.

Simon Leviev negó todas las acusaciones en su contra. Foto: Instagram

Asimismo, había algo más que a ella le llamaba la atención: “Los millonarios no muestran su dinero en Tinder, porque no es necesario. Así que tenía curiosidad por ver cómo era en realidad”, indicó.

Además agregó Levie tenía dos celulares y que recibía llamadas “extrañas”, enlas que hablaba de transferencias bancarias. “¿Quién habla de dinero delante de un extraño?”, pensó en ese momento.

Cuando vio la producción de la plataforma streaming, Valeria quedó sorprendida y lo que vivió con él “había empezado a cobrar sentido”.

“Me sorprende que muchas mujeres le hayan creído, pero mi teoría es que tenía muchas citas de Tinder en un día y elegía cuidadosamente a sus víctimas porque no todos pueden enamorarse de él. Era un profesional”, concluyó.