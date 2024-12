Qué es el divorcio gris: la nueva tendencia de los mayores de 50 años

El Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia y el Pew Research Center recopiló datos y llegó a la conclusión de que el divorcio gris está registrando un aumento importante en los últimos años, especialmente en Estados Unidos. Marca una nueva manera para las familias en la actualidad.

Qué es el divorcio gris: la tendencia para los mayores de 50 años

Según los datos recopilados por el Pew Research Center, los divorcios en matrimonios mayores de 50 años, se duplicaron desde el 1990. En personas mayores de 65 años, se triplicaron desde esa década. Los registros marcan que estas parejas, en su mayoría, estaban casadas hace más de 20 o 30 años, pero aun así, decidieron oficializar la ruptura. Esto es conocido como divorcio gris.

Otros datos que se recopilaron desde el 1990 hasta el 2016 los institutos especializados son:

El 70% de las decisiones la toman las mujeres, algo que tiene como base principal la independencia económica.

En los últimos 30 años, el número de parejas divorciadas mayores de 50 años, representó el 14% y el 33,5% de su número total.

En mayores de 60 años, el aumento es más marcado: representa entre el 3,5% y el 10% de todos los divorcios concedidos, tres veces más que en los 90.

En San Luis los divorcios aumentaron un 20 por ciento

Qué dicen los especialistas sobre el divorcio gris

Serge Guérin, sociólogo especializado en vejez, le aseguró a Ámbito que estas parejas “ya no se proyectan hacia el futuro como sus padres y sus abuelos. Quieren invertir plenamente en esta última parte de su vida, desarrollar la imaginación asociada con su edad y permitirse cambios de perspectiva”, y luego agregó: “En muchos de los casos analizados ni siquiera encontrar otra pareja es el objetivo, sino vivir de otra manera, disfrutar de otra manera y no depender de nadie que te corte las alas, o no quiera seguirte el ritmo, e incluso que nada le parezca bien