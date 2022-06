El joven que graba el video de TikTok que luego subió a Twitter comienza la grabación diciendo: “Mi mamá me va a explicar por qué tiene esto”.

A la mujer se le cayó el celular al agua y se le dañó la opción táctil.

Y enseguida enfoca a su mamá y a otra joven que están sentadas en una mesa, junto con un celular de la madre del chico que graba, y una particularidad: al lado del teléfono móvil, había un mousse que la mujer conectó al celular.

El “ingenio” de la mujer que conectó un mousse al celular

¿Por qué esta mujer conectó un mousse para poder utilizar su celular? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla: resulta que su teléfono móvil se le cayó al agua en un lago en Bariloche, y al rescatarlo, notó que al aparato ya no le funcionaba su opción táctil.

Lejos de sentirse fastidiada por ello, y sin pensar en comprarse un teléfono nuevo, la mujer no tuvo mejor idea que aprovechar la entrada de USB de su móvil para conectar a través de un cable un mousse.

Con esto, logró hacer que el aparato vuelva a funcionar, y ahora se dedica a utilizarlo de esa manera, por lo que debe salir a la calle equipada con su smartphone y un mousse que suplanta la opción táctil rota del móvil.

Tal como se titula en el tuit que posteó el joven, hijo de esta mujer, “la señora no domina el mundo porque no quiere, no más”.