En febrero de este año, el cantante de “Cumbia 420″ L-Gante tuvo una pelea con un vecino en el Barrio Bicentenario de General Rodríguez, donde lo amenazó con un arma de fuego y lo acusó de haber estado en el techo de su casa para robarle.

Las imágenes del enfrentamiento se hicieron virales y rapidamente la policia allanó la casa del cantante.

Allí lo único que encontraron fue la réplica de un arma de fuego.

L-Gante está cerca de ir a juicio

A partir de este hecho, L-Gante tiene una causa por “amenazas agravadas por el uso de armas”. La fiscal del caso, Alejandra Rodríguez, pidió esta semana que el cantante finalmente sea elevado a juicio.

Alejandro Cipolla, el abogado que defiende al artista, declaró: “El fiscal pidió hace tiempo la elevación a juicio. Yo me opuse por falta de pruebas, inclusive en la misma oposición solicite la extracción de testimonio, para que se investigue la posible comisión de un delito por parte de la fiscal”.

Qué dijo L-Gante de los hechos

En ese momento el joven tuvo un diálogo con “Telenoche” (ElTrece) para aclarar la situación. “Yo estaba viniendo para el barrio y hubo una secuencia: anduvo un gato por los techos acá, no solo por mi casa. Y más que eso no puedo decir”, comenzó diciendo.

L-gante complicado con la justicia Foto: Facundo Luque

“Hay veces que dejo la marihuana para no llevarla en el auto porque los policías me paran y me piden saludos. Yo no puedo (estar armado), vos me entendés”, indicó sobre por qué no estaba armado en aquel momento.