El youtuber Luisito Comunica visitó Argentina y se metió en la polémica por la dolarización

El youtuber mexicano Luisito Comunica estuvo otra vez en nuestro país y realizó un video donde comparó el valor del peso respecto a sus visitas anteriores al país y realizó un planteo que generó polémica: “Argentina va poco a poco hacia el rumbo de la dolarización”

Entre otros ejemplos, explicó que en 2016 con un billete de 20 pesos podía comprar una empanada, un alfajor o un pasaje de subterráneo, algo muy distinto a lo que ocurre en la actualidad.

También se refirió a la cantidad de tipos de cambio que hay en el país y lanzó: “Todos los días tienes que estar revisando porque va para arriba y para abajo con muy poco control. Es más, basta vagar por la vida cotidiana para darnos cuenta que este país poco a poco va hacia el rumbo de la dolarización”.

Luisito Comunica visitó una “cueva” en Argentina

Para indagar un poco más sobre la “ensalada del dólar”, Luisito fue hasta las “cuevas” y los “arbolitos” ubicadas en calle Florida.

“Me imagino que les dicen así porque están ahí parados y tienen mucho verde encima”, dijo.

También fue a una casa de cambio oficial donde obtuvo pesos al precio del dólar turista, ese día cotizaba en 370 pesos. “Por 50 dólares me dieron 18.500 pesos argentinos”, explicó.

También mostró cómo opera un “arbolito” que por 50 dólares le dio 21400 pesos (428 pesos por dólar).

“Estuvo curiosa la experiencia, me acerqué a una persona de las que gritan aquí en la calle y te meten como a cuevas, por eso le dicen cuevas. A mí me metieron a un edificio por un pasillito. (...)Muy under la situación”, contó.

Sobre el final, Luisito compartió su experiencia en países que han dolarizado su economía y contó que en esos lugares se han encarecido el costo de vida.

En base a su experiencia, contó que en los países que optaron por la dolarización se encareció el costo de vida y planteó: “¿Hacia aquí se están encaminando (en Argentina)? Yo diría que es una posibilidad grande. Perol a verdad yo no soy un especialista para opinar”.

“Sólo comento lo que la gente suele platicar”, cerró su idea.