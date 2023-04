La nostálgica serie argentina de la que se declaró fan Luisito Comunica

Luisito Comunica es un famoso influencer oriundo de México que ha logrado conquistar a una gran cantidad de seguidores en todo el mundo por sus divertidos vídeos en la plataforma de YouTube y sus constantes viajes por diferentes lugares del planeta.

Es uno de los referentes más importantes de la red social, por su carisma y particular forma de contar los eventos que le pasan a lo largo de sus andanzas.

Luisillo El Pillo es conocido como el influencer número 1 en México y comparte viajes alrededor del mundo Foto: @luisitocomunica

Entrevistado por Julio Leiva, en el ciclo Caja Negra, en Filonews, Luisito asombró a todos tras revelar que es un superfanático de la telenovela argentina de los años 90, “Cebollitas”. Por lo que contó, miraba la serie cuando tenía tan solo entre 7 y 8 años de edad.

“Los chicos ahí, los pibes, usaban el cabello largo. Yo me quería parecer a ellos. Hay fotos de mí de chiquito con el pelo larguito, lacio”, dijo Luisito Comunica. En la producción del programa, como era de esperarse, conocían este secreto del youtuber y le regalaron una camiseta original de “Cebollitas” con el nombre de Gamuza.

“Fue el regalo más preciso que alguien me pudo haber dado. Les voy a contar incluso algo que, esto es real, no me lo estoy inventando. Cuando era chiquito llegué al punto de que me gustaba tanto la serie que le decía a la gente: “Dime Gamuza”. Yo quería que me dijeran Gamuza, porque era el personaje principal y yo decía, este es bien cool”, comento Luisito.

¿Dónde ver la serie favorita del influencer?

Si después de saber cuál es la serie que atrapó tanto a Luisito, te interesa verla o volver a hacerlo, está completa, en el canal oficial de YouTube de Telefé. La producción se emitió durante dos años consecutivos y tuvo un total de 458 episodios que marcaron a toda una generación de jóvenes en Latinoamérica.