Thelma Fardin denunció por abuso sexual a Juan Darthés en 2018. Esta semana se reanudó el juicio que se está llevando a cabo en los tribunales de San Pablo, en Brasil.

El pasado 30 de noviembre, la actriz declaró en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, por su denuncia de abuso sexual de parte de Darthés cuando era menor de edad en Nicaragua durante una gira de la novela “Patito Feo”. Si bien las audiencias fueron postergadas, se reanudaron este 27 de enero.

Thelma Fardin en Intratables

En ese contexto, y junto al Colectivo de Actrices Argentinas, se publicaron en Instagram distintos videos con el título “gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar” donde aparecen Dolores Fonzi, Mirta Busnelli, Carla Peterson, Julieta Diaz, entre otras reconocidas artistas.

Las actrices aparecen leyendo testimonios de jóvenes mujeres:

“Me inspiraste a hacer justicia. Por mí y por todas las mujeres que pasamos por temas así”, escribió Celina, de 18 años.

“Cuando era chica viví una situacion de abuso y gracias a tu testimonio pude decirlo”, dijo Fabiana, de 33 años.

“Quiero decirte que pasé lo mismo que vos, pero con un familiar. Tengo todo escrito, pero no me animo a publicarlo todavía. Te admiro”, confesó Emilia W, de 20 años.

“Si no hubieses sido tan valiente para contar tu historia, hoy habría muchísimas mujeres calladas”, explicaba otra jóven en Instagram.

El colectivo Actrices Argentinas salió a respaldar a Fardín en el comienzo del juicio contra Juan Darthés (Clarín).

En una voz, todas las voces

Los videos que difundieron las actrices están basados en testimonios reales que fueron escribiendo miles de mujeres de todo el mundo en los posteos de Thelma. “Sus voces también son las nuestras”, explican.

“Así transformamos las cadenas que nos ataban, en cadenas que nos unieron, para no sentirnos mas solas y animarnos a contar nuestras historias”, dijo Fardín.

“Gracias a cada persona que me comparte su experiencia, me envía aliento y fuerza. Mi abrazo infinito para ustedes” escribió a sus fans.

Thelma hizo pública su denuncia con un spot y una presentación de Actrices Argentina (Archivo).

“Nosotras ya hablamos, ahora le toca a la justicia”, explicaron desde el Colectivo Actrices Argentinas.

La semana pasada, en Intratables, Thelma Fardin le dijo a Alejandro Fantino: “Siento que hice todo lo que me correspondía hacer”. Además, confesó: “Creo que de algún modo obtengo justicia cada vez que una persona se me acerca y me dice ‘yo hablé gracias a que vos hablaste’”.