Juan Darthés fue denunciado por Thelma Fardin por un episodio de violación durante una gira de Patito Feo en Nicaragua, en el 2009. Luego de años de lucha de la artista para que fuera juzgado, este martes comenzaron a declarar los implicados en Brasil. Horas después de iniciado el juicio, Fardin habló con la prensa.

“Todo lo que yo tenía en mis manos y podía hacer, ya lo hice. Hoy vine y me saqué una mochila y se la dejé a la Justicia. Ahora es la Justicia la que le toca hablar”, sostuvo la actriz y dijo: “Quiero tener confianza en la Justicia”.

Thelma declaró por más de cuatro horas y confesó que estaba “agotada pero orgullosa”. Al salir de los tribunales dijo que respondió todas las preguntas y pidió no dar detalles de su declaración. “Me parece muy importante respetar el sigilo, que es lo que está pidiendo el juez para que esto avance y no cometer ningún perjuicio contra la causa”, pidió.

El colectivo se reunión antes del inicio del juicio a Juan Darthés. (Foto: Clarín)

Luego brindó declaraciones el abogado de la actriz, Martín Arias Duval, que anticipó que no se pudieron completar los testimonios previstos. “Seguramente había otra tanda de testigos citada para mañana, que van a ser citados para otra audiencia”, detalló. Por ahora no está previsto que declare Darthés.

El veredicto recién se conocerá en febrero de 2022. Si el actor es condenado por estupro, podría recibir una pena de 12 años prisión.

Como en 2018 el colectivo Actrices Argentinas volvió a apoyar a Thelma Fardin en el inicio del juicio. “Se cierra un ciclo de 13 años para la causa que siguió adelante por el coraje de nuestra compañera. Un recorrido que sienta jurisprudencia internacional”, destacó la actriz Dolores Fonzi.

“Tres Ministerios Públicos Fiscales de países diferentes, Argentina, Nicaragua y Brasil, a donde el denunciado se fugó para eludir su responsabilidad, consideraron que había pruebas suficientes para acusarlo penalmente”, dijo la actriz.

Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad también acompañaron a Thelma Fardín en la primera jornada del juicio.

El comunicado de actrices argentinas sobre Thelma Fardin

El colectivo de actrices argentinas nuevamente estuvo acompañando a la actriz y dejaron un comunicado en sus redes oficiales.