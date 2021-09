Luego del anuncio de la reapertura del cruce fronterizo entre Puerto Iguazú y Foz, Brasil, los comerciantes, trabajadores de turismo y vecinos celebraron la medida y están expectantes por cómo será el tránsito con los brasileños.

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Iguazú, Joaquín Barreto, expresó la alegría por la habilitación al ingreso de extranjeros. “Estamos contentos y a la expectativa de cómo será en definitiva el protocolo”, dijo. “Estamos esperando el documento final para leer la letra chica pero estamos a disposición para implementarlo rápidamente”, añadió el funcionario de Puerto Iguazú.

Tanto es la expectativa de la población de Cataratas que ya se siente la ansiedad de las personas en la calle. “La expectativa es muy grande, de ayer a hoy cambió la cara de la gente”. “Hoy empezamos a ver en las redes sociales ya búsqueda laborales, algo que no estaba ocurriendo. Hay comercios que se mantenían con las puertas cerradas y ahora ya anunciaron fecha de apertura nuevamente. Hoy me crucé con una persona en la calle y me contó que el lunes vuelve a trabajar”, confesó Joaquín Barreto.

En cuanto al cambio, el funcionario reconoció que actualmente la moneda brasileña interesa mucho en Puerto Iguazú. Cabe mencionar que 1 Real son $34. “Estamos bastante favorecidos para que venga la gente de Brasil”, dijo.

Tras el anuncio de apertura del Tancredo Neves, existe movimiento en Puerto Iguazú,. Misiones Online

Allí estimó que los vecinos de Brasil vendrán a cargar combustible en estaciones de servicios del lado argentino y también a disfrutar de la amplia oferta gastronómica que tiene la ciudad de las Cataratas.

“Esto hace que se mueva la rueda económica diaria de Iguazú y es eso lo que nos hace falta. Que el mozo lleve su propina y pueda reinvertir en su comercio de barrio. Estamos con expectativas”, sostuvo.

Tras el anuncio de apertura del Tancredo Neves, existe movimiento en Puerto Iguazú. Misiones Online

Durante el fin de semana, más de 9.500 visitantes recorrieron las Cataratas del Iguazú. Según datos oficiales, el viernes ingresaron al Parque Nacional, 1.639 personas; el sábado, 3.886 y el domingo, llegaron a Cataratas 4.053 visitantes.

Al respecto de ese movimiento, Barreto expresó “desde julio a la fecha venimos en levantada con el turismo nacional, hemos tenido récord de ingreso en Cataratas. Esto se está viendo reflejado de a poco en la ciudad”, dijo.