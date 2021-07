El hecho ataque ocurrió el pasado miércoles 21 de julio cerca de las 16:30 horas a pocos metros del ingreso de la zona Selva Yryapú 600 hectáreas, donde una mujer que paseaba con su bicicleta fue agredida por dos jóvenes a bordo de una motocicleta que al interceptarla con violencia provocaron que la misma cayera a la cinta asfáltica.

Gracias a los gritos de auxilio de la mujer, los guías de turismo Mbya guaraní detuvieron el ataque y auxiliaron a la víctima.

Por el hecho no hay denuncia policial porque la mujer identificada como Mayra L de 33 años de edad manifestó que no podía identificar a las dos personas que se movilizaban en una motocicleta ya que no pudo retener las características del vehículo.

La mujer cree que fue víctima de robo frustrado y contó a medios locales que solamente registra algunas heridas leves, no obstante la sensación de miedo es lo que más la preocupa: “Fui a andar en bicicleta, no estaba muy lejos de la entrada cuando una moto pasó al lado mío a alta velocidad, al rato veo que vuelven rápido hacia mí y agarran el manubrio de la moto y provocan que me caiga. Paran la moto y el acompañante viene hacia mí, yo calculo que para robarme la bicicleta, empiezo a gritar y los chicos de la aldea vienen corriendo”

Agregó además que “se me rompió la pantalla del celular con la caída y me lastimé un poco. Yo vivo cerca de la zona así que los guías de turismo que me conocen me preguntaron si podía caminar y bueno pase por dentro de la aldea y me fui a mi casa. Nunca más paso por ahí, me habían dicho que es muy peligroso pero nunca creí hasta que me paso”

Fuente: Actualizate Iguazú