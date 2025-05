El cuento del tío menos pensado: una argentina fue estafada por un falso George Clooney

Una argentina cayó en un engaño muy particular, perpretado por una organización delictiva que usa la inteligencia artificial para estafar a sus víctimas. Lo raro de la situación fue que pese a lo inverosímil del relato la víctima lo creyó y terminó cediendo unos 15.000 dólares.

La imagen de George Clooney utilizada para una estafa millonaria. (Foto AP/Andrew Medechini, archivo)

La imagen que utilizaron fue nada menos que la de George Clooney. Según contó la propia víctima el hecho ocurrió el año pasado, cuando fue contactada por Facebook y habló con quien creía la estrella de Hollywood por un mes y medio.

“Hablamos durante un mes y medio, primero por Facebook y después por una aplicación de mensajes. Hablábamos todos los días, yo estaba desempleada y me dijo que me iba a conseguir trabajo”, reconoció en diálogo con el programa Lape Social Club.

Uno de los detalles que confundió a la mujer fue que la foto de perfil del estafador tenía el tilde azul de verificado. La mujer confió y de a poco fue creyendo las mentiras que fueron escalando.

“Me pidieron plata para ser del club de fans: 300 dólares. Luego me pidieron más para mandarme la trajeta de membresía y activarla”, relató. La mujer dijo que cuando sucedió no se lo contó a nadie. “Solo a un amigo le mostré el video y pensamos que era verdad”, dijo.

El video de la estafa: así hablaba el falso George Clooney

“¿Cómo estás? Espero que bien. Muchas gracias por apoyarme, prometo pagarte todo. Te amo”, se le escucha decir al actor gracias a una animación realizada con IA. También hay otro registro que indica: “Soy yo, George. Richard me dijo que tenés una tarjeta mala, que no podés arreglarla. Por favor, hablá conmigo”.

Supuestamente el “actor” le había dicho que quería separarse de su esposa y que necesitaba dinero para pagarle a su abogado. El trato era que la argentina la ayudar con este particular y él, luego, la ayudaría a conseguir trabajo.

Pero cada vez le pedía más plata por un nuevo motivo. Por ejemplo, llegó el turno de solicitarle dinero para su fundación solidaria. “Me fijé en Google que existía”, dijo. Pero la suma de situaciones hicieron que la damnificada se diera cuenta de que se trataba de una estafa y, finalmente, logró denunciarlo al FBI.