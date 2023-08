¿Reconciliación? Por este detalle aseguran que Tini y Rodrigo de Paul estarían a un paso de volver.

Después de que se cumplieron los dichos de Pitty, la numeróloga, la reconocida vidente Aristida Genes analizó la reciente ruptura de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, ofreciendo su contundente visión sobre la situación y del futuro de la expareja.

Sus inesperados dichos han impactado a muchos de los fanáticos de la cantante y el futbolista. En un diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Aristida Genes declaró sin rodeos que no veía la presencia de un tercero en discordia en la relación.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul Foto: Instagram

Qué dijo la vidente sobre Tini y Rodrigo de Paul

La vidente también afirmó que, en su opinión, se trata de una pareja que le encanta y que hay mucho amor entre ellos. Según sus percepciones, esta separación podría ser una medida para evitar algo innecesario que podría causarles incomodidad. Además, añadió que falta poco tiempo para que ambos se enteren de algo relevante.

La vidente aseguró que la expareja podría reconciliarse todavía.

Asimismo, la vidente aclaró que ve un futuro juntos para la pareja y que podrían reconciliarse, algo muy diferente a los dichos de Pitty, quien señaló que Rodrigo de Paul podría volver con Camila Homs. Según sus visiones, la iniciativa de esta posible reconciliación provendría de parte de De Paul.

Aristida Genes enfatizó que esto se comprenderá más adelante, ya que Tini estaría tratando de evitar discusiones y la situación los ayudaría a estar más unidos que nunca. De acuerdo con la vidente, podrían terminar como Jennifer Lopez y Ben Affleck, una exitosa pareja que retomó su relación en el pasado.

“Tini necesita estar tranquila y no creo que pase mucho tiempo para que ellos estén bien, no me cabe ninguna duda que habrá una reconciliación entre Tini y Rodrigo, el amor que se tienen no sabes lo que es”, sentenció.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel causaron gran revuelo tras anunciar su separación.

“Rodrigo ama con locura a Tini, es lo que veo y lo que percibo en este momento, me aparece que van a tener dos hijos pero no podía decirte el sexo. Y apenas se reconcilien, van al altar”, concluyó.

Es importante recordar que las percepciones de la vidente son subjetivas y no están basadas en evidencias concretas. Por lo tanto, la futura evolución de la relación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel sigue siendo una incógnita que solo el tiempo revelará.

