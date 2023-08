Tini Stoessel utilizó un accesorio que hace años no usaba ninguna famosa en el país

Tini stoessel es una de las artistas argentinas más famosas del país, con fanáticos no solo en Argentina sino en Latinoamérica y Europa. En los últimos tiempos el talento de la cantante se expandió a través del mundo debido a su paso al género urbano y a sus colaboraciones con distintos artistas.

Tini se sumó a la tendencia Foto: Instagram

La joven explotó en popularidad en su protagónico “Violetta” una telenovela juvenil transmitida en Disney Channel, donde logró hacerse un lugar entre las actrices juveniles del momento. Allí solamente tenía 15 años. Aunque en su carrera comenzó con un papel menor en la serie infantil “Patito Feo”.

Los looks de Tini Stoessel. Foto: Gentileza Instagram.

Martina, su nombre de pila, escogió alejarse de la actuación y llevar su carrera al mundo de la música, donde cada día acumula más fans y lanza incontables hits con distintas colaboraciones internacionales como Becky G, Annita y Sebastián Yatra, su ex pareja.

Tini Stoessel deslumbró con un outfit amarillo: minifalda y bucaneras de charol Foto: instagram

Su vida amorosa siempre ha dado de qué hablar. Tras su relación con Sebastián Yatra, Tini estuvo durante varios meses en pareja con Rodrigo De Paul, con quien vivió varios escándalos mediáticos como lo fue el tema de Camila Homs, la ex pareja del jugador, además de haber estado con él tanto apoyando en la cancha como en la celebración por el mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, la cantante y el futbolista decidieron ponerle fin con un comunicado publicado en sus redes.

El accesorio que Tini Stoessel usó y que hace años ninguna artista argentina se colocaba

En todos sus shows genera polémica los atuendos que utiliza, pero uno es particular, llamo mucho la atención. Lució un pantalón de red repleto de brillos al igual que la remera.

Sin embargo, el accesorio del gorro llamó poderosamente la atención, ya que no es una prenda muy vestida en el país. Y si pensaste que lo viste todo, no es así. La artista no se quedó con nada en la manga y le agregó un maxi tapado en color negro.