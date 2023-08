Tini Stoessel se animó a una remera muy escotada y se llevó todos los suspiros de sus fans.

Tini Stoessel tiene una comunidad de millones de seguidores en Instagram que la siguen y la apoyan en cada uno de sus pasos en el mundo de la música. La cantante de la “Triple T” suele deslumbrar a sus fanáticos con sus mejores looks en las redes sociales, imponiendo tendencias y hasta colaborando con marcas reconocidas y de tallas internacionales.

Esta vez se animó a usar una remera muy escotada y corta, dejando ver todo su ombligo, el cual ya se ha llevado la atención en otras oportunidades. Los piropos no tardaron en llegar e inundar su publicación.

“Sos hermosa”, “Más bella no se consigue”, “Todo te queda fantástico”, “Sos una reina”, “Más hermosa imposible”, “Sos de otra galaxia”, “tu belleza es de otro mundo”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió la cantante por parte de sus fans en su posteo de Instagram, que consiguió cientos de corazones rojos.

Los looks de Tini Stoessel. Foto: Gentileza Instagram.

Eso sí, si hablamos de moda, el look de Tini no cierra por completo si no es combinado con un jean tiro bajo, lentes de sol y una campera negra de cuero al último grito de la moda con el que hizo un match perfectamente y le dio un toque más urbano y actual.

Tini Stoessel posa para sus fans Foto: Instagram

Caminando por las calles de Buenos Aires, la cantante del momento despliega toda su sensualidad. Tini suena en las radios, en los boliches y no deja de sorprender a sus fanáticos.

Tini impone tendencia con sus looks

Tini tiene un estilo muy definido para sus outfits. Ella prefiere combinar algunas prendas oversize con microtops y estampados brillantes.

Tini Stoessel Foto: Instagram/tinistoessel

Stoessel no deja de acaparar miradas y de imponer tendencias en cada alfombra roja o show en el que aparece, siendo muy imitada por las más jóvenes que buscan un estilo que combine la comodidad de las prendas urbanas con los brillos y estilismos de los looks más pop.