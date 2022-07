Tini Stoessel se encuentra en su mejor momento artístico y amoroso. Su relación con Rodrigo De Paul la ha puesto en la mira de todos los programas de espectáculos. Mientras tanto no para de llenar conciertos y recitales.

Tini Stoessel Foto: Instagram/tinistoessel

Recientemente la cantante la volvió a romper con el lanzamiento de su nuevo tema “La loto”, interpretado junto a artistas internacionales como Becky G y Annita. La canción se volvió viral y ya tiene su propio challenge en Tik Tok.

En la plataforma se acostumbra hacer “bailes” de los temas de moda. Los usuarios se graban y los publican, pero en esta ocasión fue la propia Tini la que realizó el Challenge mientras lucía una minifalda estilo colegiala con cinturón y un top blanco. El video se ganó 610 mil me gustas rápidamente.

Tini Stoessel Foto: Instagram/tinistoessel

“Que lindo todos los videos que me están mandando haciéndolo. Lxs amo mucho gracias por darle tanto amor a este tema”, expresó la artista.

Tini Stoessel deslumbró a sus seguidores en Instagram Foto: Instagram

Qué dijo Estefi Berardi en defensa de Tini Stoessel

Durante el cumpleaños de Messi circuló un video donde a las esposas de los futbolistas de la selección se las veía muy contentas juntas, riéndose y divirtiéndose. Pero había alguien que faltaba. Se trata de Tini Stoessel quien hace algunos meses se encuentra saliendo con Rodrigo De Paul.

Cautivó a todos Foto: Instagram/TiniStoessel

El video se volvió viral y en muchos programas se comenzó a hablar de la exclusión a Tini por parte del grupo de amigas del que Camila Homs formaba parte. Durante el programa Mañanísima hablaron del tema y Estefi Berardi no pudo evitar opinar: “Tini tiene otra onda. Si ves el video ellas están con zapatos, re producidas, hermosas. Tini es la única que labura. Ella se banca sola, trabaja mucho. No digo que las otras no trabajen, deben hacer alguna cosita, pero en el aspecto te das cuenta que están súper producidas. Tini está así para los shows, después es normal”.