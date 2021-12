El Municipio de Guaymallén cerró su calendario vendimial envuelto de polémica. Concluyeron las 5 fiestas que tenían planificadas dentro del departamento, sin elegir una sola reina. Para contrarrestar, se intentó demostrar la riqueza de la diversidad de la zona bajo el lema “Cultores de Trabajo”.

Se trató de una serie de fiestas que homenajeaban a los trabajadores de la viña, con un espectáculo que llevaba el nombre de “Vitivinicultoras del Tiempo”. Fueron los vecinos los estrellas de cada fiesta, siendo ellos los actores, bailarines y artistas.

Además hubieron muestras de arte, puestos de artesanos y food trucks en cada distrito. Se realizaron más de 300 distinciones a los vecinos de la zona por sus diversos aportes a la comunidad, como una manera de valorizar la cultura del trabajo guaymallino.

Pero una tradición vendimial en particular no se tuvo en cuenta estas fiestas distritales. Sucede que a mediados de este año, la comuna anunció que no elegirá reina de la Vendimia sino que tendrán un representante cultural.

La polémica de las reinas en Guaymallén

Mediante una ordenanza del Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén, el intendente Marcelino Iglesias confirmó la suspensión de la elección de la reina de Vendimia en el departamento, bajo el argumento que era “un concurso de belleza”.

De esa manera se desató una gran disputa sobre la elección de las reinas vendimiales, habían voces a favor y en contra. No obstante, las personas en contra de la decisión decidieron unirse para llevar a cabo su propia vendimia sin aval oficial para elegir una reina.

Así un grupo de vecinos, junto a la Comisión de Reinas de Guaymallén (CoreGuay), realizó su fiesta extraoficial en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia de Maipú, donde Julieta Lonigro fue elegida como la represente vendimial del departamento.

La reina de la Vendimia del Departamento de Guaymallén "extraoficial" Julieta Belen Lonigro (22), representó al Distrito Los Corralitos.

No obstante, el gobierno provincial informó que la joven elegida por el pueblo guaymallino no podrá participar de la fiesta central de la Vendimia. Frente a esta realidad, desde la CoreGuay y demás reinas de mandato cumplido de la provincia están tratando de que tome vía legal el tema y pueda postularse.

Por otro lado, la senadora Gabriela Tiesta presentó un proyecto, que luego fue aprobado, en la Cámara de senadores para que la elección de las reinas pase a ser un asunto del estado. Resta que se apruebe en la cámara de Diputados para que se pueda crear un reglamento modernizado del reinado vendimial.

“No hablaríamos más de parámetros como belleza o inteligencia, y propongo la elaboración de un proyecto por parte de la Reina, que puede ser vinculado a lo social, a lo cultural, o que tenga que ver con sus intereses o estudios, con un presupuesto asignado”, concluyó en su publicación.