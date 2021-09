Guaymallén sigue enalteciendo a los artistas locales a través de las diferentes plataformas virtuales. En esta oportunidad es mediante la galería virtual de arte Los Visuales, con las pinturas realistas de Trinidad Vázquez.

La artista de este nueva incorporación es del departamento, nació en el distrito de La Primavera. Actualmente vive en Ciudad pero su conexión con su lugar de nacimiento sigue intacta. Comenzó siendo autodidacta hasta insertarse en los talleres municipales de arte, donde desde el 2018 da clases. De igual manera sigue en constante aprendizaje.

Sobre sus técnicas, utiliza el acrílico, óleo y acuarela sobre distintas superficies. Su especialidad es el arte realista, basándose en lo que ve o de fotografías, no copias. Su primer trabajo fue una pintura de una fotografía de sus hijas, pintada al óleo sobre una tela, lo que le marcó su camino artístico.

En sus obras se ve la tendencia de retratar lo real. Entre sus pinturas se observan escenas de la viña, mujeres y hombres trabajando la tierra para conseguir el fruto más preciado de nuestra provincia, la uva.

"Esperanza", óleo sobre lienzo, pintado con pincel. Gentileza Municipalidad de Guaymallén.

“Las imágenes de las pinturas que presento no solo me ponen en contacto con los valores de la pintura junto a las formas, las paletas de colores, las composiciones y los temas que me atraen; sino que expresan el conjunto de expectativas, proyectos y deseos que me llevaron a elaborar las obras en ocasiones realistas, naturalistas y al mismo tiempo poéticos”, expresó Trinidad.

Pueden disfrutar de las obras realistas de Trinidad Vázquez a través de este link.Los interesados en ser parte de la galería virtual de arte de Guaymallén pueden comunicarse por WhatsApp al 2616543990.