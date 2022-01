Gladys Fredes es la mamá de Juan José Quiroga un hombre que hace varios años sufrió un accidente en moto y quedó con una condición pulmonar persistente. Ella publicó en redes sociales la iniciativa de un sorteo para poder costear el precio de la compra de un Bi Pap, un dispositivo respiratorio que necesita su hijo para seguir manteniendo una calidad de vida.

“Hola vecinos! Quiero invitarlos a un sorteo que se hace el sábado 29 de enero en calle Grenón, se sortea un terreno de 1.200 metros en primer término, en segundo lugar $20.000, en tercer lugar $15.000, en cuarto $10.000 y en quinto lugar $5.000. Valor mil sueños ($1.000)”, comienza el posteo.

La publicación que hizo Gladys en Facebook para que ayuden a recaudar el dinero del Bi Pap. Foto: Facebook

El dinero recaudado será usado para comprar un Bi Pap para su hijo de 39 años, Juan José Quiroga, quien actualmente está internado en el Hospital Central, luego de haber entrado con una insuficiencia respiratorio grave y tras pasar por un cuadro de Covid-19.

Hace aproximadamente 8 años, Juan tuvo un accidente de moto cuando iba a su trabajo. “Cayó en el carril boca abajo y la moto cayó arriba del él. Estuvo en terapia intensiva casi 20 días y su pulmón sufrió un tromboembolisimo pulmonar”, agrega. El hombre de 39 años luego del accidente sufre síndrome de SAOS.

¿Qué es la máquina que necesitan comprar?

El Bi Pap es una máquina que tiene una máscara buco nasal que ayuda a respirar a la persona. Los médicos se lo indicaron a Juan, porque después de tener una tromboembolisimo pulmonar, la condición de apnea hipopnea del sueño es de grado severo.

Así es el dispositivo Bi Pap que tienen que comprar para que Juan puede tener una mejor calidad de vida. Foto: Gentileza Gladys Fredes

Debida a la larga recuperación que tuvo después del accidente, luego de volver a su trabajo lo despidieron y quedó sin obra social, ni ingresos económicos fijos. Al quedar sin trabajo sufrió de depresión, lo que llevó que junto a la pérdida de su padre Juan actualmente tenga obesidad mórbida, lo que perjudica doblemente a su estado de salud.

Una lenta recuperación en el hospital

“Hace 15 días más o menos lo llevamos con hipoxia, saturaba 52, entonces quedó internado en terapia intensiva una semana, en el Hospital Central. Él se contagió de Covid, después lo pasaron a terapia intermedia y este lunes lo pasaron a una sala común”, comentó Gladys.

Esta no es la primera internación que tuvo Juan, ya que el año pasado también tuvo que ser intervenido por el mismo cuadro. La hipoxia es la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos como para mantener las funciones corporales.

Juan no puede regresar a su casa sin el Bi Pap, porque no puede dormir sin este dispositivo que lo ayude a respirar. La idea de sortear un terreno, surgió el año pasado y estaba planeado para el 19 de diciembre, pero al no vender la cantidad de números suficientes decidieron pasar la fecha para el 29 de enero.

El sorteo estaba previsto para antes, pero cambiaron la fecha tras no vender los duficientes números. Foto: Facebook

La problemática de ahora es tratar de vender los números del sorteo y que este dinero recaudado aporte a la compra del respirador, ya que ni vendiendo todos los números alcanza para comprarlo y necesitan de la ayuda de la Provincia o la Nación para adquirirlo.

“Él no va salir de alta hasta que no tenga el aparato, Juan tiene una nena de 10 años que la está criando solo desde los 5 meses. Se defiende como puede, hace empanadas, parripollo, atiende en una cancha de fútbol, pero no tiene un sueldo fijo”, cierra su mamá.

Quienes quieran colaborar con la compra de un número pueden comunicarse con Gladys al 261-2785807.