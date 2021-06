La joven entrerriana, Antonella Ruiz Díaz, nacida en Gualeguaychú hace 25 años, quien desde el 2019 viene haciendo una gran carrera deportiva en el alto rendimiento, participando de torneos nacionales e internacionales con una superación constante, logrando nueva marca en cada participación.

La joven que tiene el récord americano luego del Mundial de Dubái en 2019, con la participación más importante en la instancia del atletismo en el marco paralímpico y la que mejor la posiciono para la clasificación. Hoy logró uno de sus máximos sueños, como lo adelantó en los Juegos Parapanamericanos en Lima, obteniendo medalla de plata logrando 8.34 metros en lanzamiento de bala y consagrándose campeona en lanzamiento de disco F41, asegurándose su lugar para Tokio. Hoy es una realidad.

Antonella Ruiz Díaz Crédito: Facebook

Durante el 2020, debido al contexto de público conocimiento, las competencias se pausaron, pero todos los atletas no dejaron de entrenar, ya que sabían que pronto volverían a las pistas. Anto no fue la excepción, ella no frenó en ningún momento, entrenaba en su casa, acompañando a su madre en las clases por zoom, también realizando las rutinas que le mandaban desde la selección. A pesar de lo difícil, en ningún momento se encontró sola, gimnasios, profesores y personas de la ciudad estuvieron presentes acompañándola para que no deje su camino.

Luego de las nuevas decisiones por el Gobierno Nacional de volver a las actividades, la joven tuvo que viajar a Buenos Aires para concentrar, como en el CENARD no se podía para no causar aglomeración de personas, ella tuvo que compartir departamento con otras dos jóvenes más y poder seguir entrenando y trabajando para llegar a Tokio.

En abril participó del Open Internacional clasificatorio que se realizó en el CEF de la ciudad de Concepción del Uruguay, obteniendo una nueva marca, récord personal y mejoró su marca del Panamericano. De a poco volviendo a la normalidad y el deporte adaptándose a las nuevas modalidades, en Mayo la paratleta volvió a competir en el Open Fadesir Presidente Vitaliano Brandoli en la casa grande de los atletas argentinos, el Cenard, obteniendo el 1° puesto en lanzamiento de bala F41 (3 kg) 8,87 metros y en lanzamiento de disco F4 (0,75kg) 26 m 28 mtrs.

La gualeguaychuense, ya está confirmada para subirse a ese avión que la llevará a cumplir el sueño de todo atleta elite, y personalmente el de ella, para representar a la ciudad, provincia y al país como Embajadora del deporte en los Juegos Paralímpicos, siendo la primera representante de los juegos paralímpicos.