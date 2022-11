Las altas temperaturas podrían traer consecuencias con el derroche de agua en Gualeguaychú

A raíz de las altas temperaturas que vive la costa del Uruguay, se recuerda a la comunidad la campaña de uso responsable del agua. La misma continúa vigente bajo pena de aplicación de multas, según ordenanzas municipales vigentes. Con la implementación de pequeños hábitos cotidianos en el consumo, se contribuye a cuidar un recurso escaso y no renovable. El derroche implica la falta de agua para el resto de la comunidad.

Gualeguaychú ampliará el sistema de agua potable

Como ejemplo de ello es lo que sucede cuando se riegan las veredas y calles, o se lava el auto, o se llenan las piletas varias veces en la semana en el caso de las pelopinchos y con agua potable las piletas de material requiriendo de varios días para su llenado, perjudicando al resto de los vecinos, quienes se ven afectados en su consumo cotidiano de agua potable.

Cuidar el agua de pileta de lona (Archivo/La Voz).

De esta forma se invita a la comunidad a ser conscientes y asumir un compromiso con la sociedad para evitar el derroche de agua, mediante la incorporación de mejores hábitos, para un efectivo cuidado ambiental.

La Municipalidad de Gualeguaychú, mediante sus agentes con poder de policía, multarán a aquellas personas que hagan un uso irresponsable de tan valioso recurso.

Para ello, desde la subdirección de Inspección General, se continúa realizando la observancia de la ordenanza N°10539/2001 Código Básico y de Procedimiento en Materia de Faltas, en cuyo texto hace mención en algunos artículos al uso indebido del agua, como ser:

Art. 63º.- Veredas: El lavado de veredas, patios, vehículos en contravención a expresas disposiciones municipales referente a días y horas en que se permiten estas tareas, con apercibimiento y/o caución o multa.

Art. 64º.- Desperdicios: El arrojo o depósito de los desperdicios domiciliarios, objetos en desuso, materiales, restos de vegetales, AGUAS SERVIDAS EN LA VÍA PÚBLICA.

Art. 66º.- Aguas servidas: La derivación a la calzada y/o predios vecinos de aguas servidas provenientes de uso industrial, lavadero público o cualquier otro establecimiento similar, con multa o reparación y/o clausura.

Para lograr una efectiva campaña, es necesario incorporar los siguientes consejos:

- Al lavar platos, no dejar la canilla abierta. Utilizar el tapón o un recipiente, para ahorrar hasta 50 litros por lavado.

- Evitar el riego de calles de tierra, veredas y jardines, principalmente durante el día.

- Al ducharse, cerrar la canilla del agua al momento de enjabonarse, para ahorrar entre unos 10 a 12 litros.

- No lavar el auto innecesariamente. Utilizar un balde para reducir el caudal.

- Si tiene pileta: mezclar un pocillo de cloro todos los días en la misma, y cuando no se use, taparla con una lona para que no se ensucie.

- Lavarse los dientes usando un vaso de agua y no dejar la canilla abierta, ahorrando así alrededor de 12 litros por minuto.

- Reparar las canillas y goteras, ahorrando un promedio de 170 litros de agua al mes.

- Utilice lavarropas y lavaplatos sólo a plena carga, ahorrando así unos 25 litros de agua por lavado.

Es importante saber que la cultura del cuidado del agua es un conjunto de costumbres, valores, actitudes y hábitos que las personas tienen con respecto a la importancia del agua para el desarrollo de todo ser vivo, la disponibilidad del recurso en su entorno y las acciones necesarias para obtenerla, tratarla, distribuirla, cuidarla y reutilizarla.

Por reclamos, denuncias, sugerencias u otros; comunicarse a la oficina de la Subdirección de Inspección General al teléfono 423399, sito en calle España 423, o a través de la plataforma “GualeActiva”.