El asesinato de Fernando Pastorizzo ocurrió el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. El joven fue asesinado esa la madrugada en las calles General Paz entre Artigas y Pueyrredón, barrio Tomás de Rocamora, al recibir dos disparos de arma de fuego por parte de su novia Nahir Mariana Galarza. A tres años del asesinato su mamá Silvia Mantegazza dejó su sentido recuerdo en redes sociales.

Ya tres años... aún parece que fue ayer. Aún duele mucho... aún aprendo día a día a no verte , no escucharte. Me has enseñado tanto!!!!. Siempre fuiste muy especial y hubo un lazo que ni siquiera la muerte pudo romper... seguís visitandome y haciendo saber como estas en ¿Sueños? Yo creo que no. Porque cuando un sueño es recurrente es por algo pendiente, y te comunicas solo para hacerme saber que estás bien o muy triste... como cuando te soñe tristísimo por la partida de tu querido Teoso! Te extraño mucho, pero estoy aprendiendo a tenerte de otra forma, estás conmigo en cada momento y en todo lo que hago. Te pienso en cada segundo. Y por sobre todo me enseñaste que no sirve ni soluciona nada el odiar, solo trae mas amargura. Estoy en paz, porque estas dentro mío y te siento en paz!!!! Te amo por siempre!!!!

Fernando Pastorizzo fue asesinado esa la madrugada en las calles General Paz entre Artigas y Pueyrredón, barrio Tomás de Rocamora, al recibir dos disparos de arma de fuego por parte de su novia Nahir Mariana Galarza, (el primero de los disparos fue en la espalda y el segundo en el pecho). El cadáver fue encontrado en el suelo, al lado de su motocicleta, sin advertirse señales que indicaran que se tratara de un robo. Poco antes de ser asesinado estaba llevando a Galarza, quien después recorrió a pie unas 20 cuadras hasta su casa y se fue a dormir.

Nahir Galarza, quien hoy cumple condena en el Pabellón de mujeres de la ciudad de Paraná, mató a Fernando con el arma reglamentaria de su padre , una pistola 9 mm, que había llevado con ella y que después restituyera al lugar donde la había tomado sin que su padre advirtiera ninguna de las dos acciones.

El 3 de julio de 2018 Galarza fue condenada en primera instancia a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. En el juicio, la joven declaró que un disparo la aturdió, luego otro, y que no supo qué hacer. Al final sintió el impulso de volver a su casa. Sobre la calle quedó el cuerpo de la víctima, y al costado la moto en la que iban. “Fue un accidente”, declaró. No le creyeron. Para los jueces del Tribunal Oral de Gualeguaychú, presidido por Mauricio Derudi, fue culpable.