Mauricio Davico, intendente de Pueblo General Belgrano brindó una conferencia este lunes 15 de marzo, para expresar su tristeza por la situación que vive su localidad tras conocerse la detención en Corrientes de un concejal de su municipio por tenencia de estupefacientes.

Davico - Irigoyen/Escándalo en Pueblo Belgrano con un concejal detenido por estupefaciente

“Nos pone muy mal la situación” por la detención de un concejal por narcotráfico, expresó el líder de Nueva Generación, y reiteró que “pedimos la remoción y expulsión, acá no hay privilegios para nadie”. “En lo personal estuve más que angustiado desilusionado y enojado porque estoy totalmente en contra de esa situación, no se discute ningún tema que rose el delito de narcotráfico”.

“Que a los culpables le caiga todo el paso de la ley y esté los años que tenga que estar”.

La situación procesal del concejal Andrés Irigoyen

El intendente Davico manifestó, “No pude hablar con él, sé que está en Corrientes, yo me enteré por el padre y luego por los medios de comunicación de esta situación”, y expresó que no tiene comunicación con el concejal hace tiempo. “Él fue electo en 2015 como concejal, es nieto de uno de los fundadores de Pueblo Belgrano y en su momento fue en la lista de concejales porque era un referente del pueblo e histórico de Pueblo General Belgrano”, remarcó.

Concejal Narco - detenido en Corrientes

Asimismo, el intendente destacó la parte política del concejal narco, quien en su primer mandato colaboró mucho en la gestión, pero durante su segundo mandato tuvo un desempeño muy bajo y comenzaron las diferencias. Finalizó diciendo; “Pueblo Belgrano no es un municipio narco, es una ofensa para nuestra gente” y criticó a los concejales de la oposición (Frente de Todos) por el “uso político que le dieron a este problema”.