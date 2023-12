Crece el Río Gualeguaychú y comenzaron a dar asistencia a los afectados

Tras el temporal que afectó la ciudad de Gualeguaychú y gran parte del país, el caudal de agua en los ríos sufrió ascenso en la noche del lunes, trayendo diversas consecuencias a pobladores de zonas ribereñas.

Hasta el momento la marca de la altura del río está es de 4,21, por lo que diez familias debieron ser evacuadas. Al respecto, la Municipalidad de Gualeguaychú trabaja en el territorio con los afectados, ya que se prevé que siga creciendo en las próximas horas.

El intendente de Gualeguaychú analizó la situación de la ciudad luego del temporal

Crecida del Río Gualeguaychú: hay vecinos afectados Foto: Vía Gualeguaychú

Recién pasado el mediodía y con el cese de los vientos, se pronostica que vuelva a estabilizarse. Asimismo, desde la Municipalidad se solicita especial colaboración a toda la población en no ingresar ni permanecer en el agua de inundación a aquellas personas que no se vean afectadas por este fenómeno o que no cumplan función específica en el área afectada.

Crecida del Río Gualeguaychú: hay vecinos afectados Foto: Vía Gualeguaychú

La especial solicitud tiene fundamento en la necesidad de prevenir enfermedades provocadas por el agua de inundación, especialmente las enfermedades de piel, picaduras de insectos y otras graves como la leptospirosis; evitando así sufrir innecesariamente consecuencias sanitarias en la población.

Si necesitas la asistencia, debes comunicarte a los teléfonos: 103 o al (03446) 15-556096.