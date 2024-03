Con la coordinación de la Asociación de Empleados de Rentas de Entre Ríos (Aerer) y el acompañamiento de la Dirección Ejecutiva del organismo, las oficinas de ATER en Paraná operaron como puntos de recepción de agua mineral, ropa, comestibles y otros elementos que en los próximos días serán distribuidos en Gualeguay.

Comenzó la campaña de donación para los evacuados de Gualeguaychú

“En los trabajadores de Rentas siempre hay voluntad de colaborar y actuar solidariamente”, destacó al respecto el presidente de Aerer, Claudio Albornoz, “Rápidamente se tomó la decisión de colaborar con esta emergencia y hoy podemos decir que el resultado fue satisfactoriamente positivo”, expresó destacando la colaboración de todos.

ATER recolectó donaciones para las familias afectadas por el temporal en Gualeguay Foto: Prensa ER

En sintonía con estas expresiones, el director de ATER, Jesús Korell, destacó el gesto humanitario de los trabajadores de ATER y agradeció la solidaridad y acompañamiento.

La campaña en números

La recolección tuvo como resultados; 162 litros de agua mineral; comestibles y alimentos no perecederos (fideos, arroz, leche, harina, etc.); elementos de limpieza (195 litros de lavandina, jabones, detergentes, etc.); repelentes; ropa y calzados para niños, adultos y bebés.

Asimismo, directores y funcionarios de ATER junto a la comisión directiva de Aerer realizaron aportes económicos para comprar lavandina y repelentes que serán entregados a los necesitados de Gualeguay.

Finalmente, se informó que la distribución final de las donaciones se coordinará a través de la municipalidad de dicha localidad, que cuenta con los relevamientos correspondientes y la logística necesaria para articular el reparto de elementos en el territorio.