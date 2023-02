Nueva tendencia viral en redes: hamburguesas de medialunas con cheddar

De los creadores de “hamburgesas con pan dulce” llega... Hamburguesas con medialunas. Esta nueva tendencia se volvió viral en las redes sociales a partir de la publicación de una usuaria en Twitter.

Esta nueva creación gastronómica circuló gracias a la publicación de la cuenta @JulieCGallagher quien expuso imágenes de cómo una medialuna bañada en almíbar era rellena con un medallón de carne y fetas de queso cheddar. La idea causó todo tipo de reacciones entre los internautas.

Nueva tendencia viral en redes: las hamburguesas con medialunas y cheddar Foto: twitter

Las imáganes fueron tomadas de historias de Instagram, pero no trascendió quién fue el autor o autora de la obra culinaria. “Nunca tres historias de Instagram me hicieron indignar tanto como estas. Presos, los quiero presos”, fue el comentario con el que la creadora de contenidos subió el post.

La reacción en las redes por la nueva hamburguesa de medialuna y cheddar

En cuestión de minutos, su publicación alcanzó más de mil “me gusta” y respuestas tanto a favor como en contra de este nuevo platillo: “Me parece hermoso”, “¡Que rico! Las amooo con jamón y queso, con eso quedaría una bomba”, “No bueno, basta” y “¿Estoy muy mal si le doy el beneficio de la duda aunque sea?”.

Mientras que la autora del tuit original seguía firme con su postura: “Le están poniendo queso cheddar a las medialunas. Es un tema que amerita seriedad. Están yankeenizandonos todas las comidas. En cualquier momento rebozan y fríen un mate”. Y disparó: “Cómo le vas a mandar cheddar a las medialunas dulces que ya de por sí son una fruta tan noble”.

El chori croissant

Mientras que otros revelaron sobre la existencia de un choripán hecho con medialuna. “Vi el chori croissant y estoy seguro que debe ser una fiesta de sabores. Que no me perdone nadie, me planto con cualquiera”, upuntó un usuario.

Y otro adjuntó una foto sobre esta opción tan particular con el comentario: “¡¡¡Están rompiendo todo!!! ¿Viste esto? La innovación es totalmente ridícula”. La imagen lo describe como “Chorisant: choriso, criolla, chimi”.