Narda Lepes, en el ojo de la tormenta por los precios de su restaurante

Luego de volverse viral por los precios de su restaurante y entregar vajilla descartable a los clientes, Narda Lepes volvió a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez fue objeto de duras críticas por parte de Eduardo Feinmann quien opinó de la carta de su local.

El periodista leyó los precios del menú al aire de su programa en Radio Mitre y la destrozó con sus comentarios. “Un amigo fue a comer al restaurante que tiene Narda Pelotes... ¿Cómo se llama? La de la Mesa del Hambre... Narda Lepes, perdón”, disparó polémico.

Narda Lepes

Luego siguió con el detalle de los platos: “Mi amigo me mandó el menú y dice: berenjena asada apanada, stracciatella, tomate y parmesano...”. En ese momento, su compañera, la locutora María Isabel Sánchez, acotó que es “la típica berenjena a la milanesa”, y el conductor remató: “7 mil mangos”.

“Churrasquito de cerdo, puré de zanahoria y manzana, chauchas y arvejas... 7 mil pesos”, siguió Feinmann, y luego agregó que “hay un osobuco braseado con puré de papas, 8200 mangos”. En ese sentido cuestionó: “Saladito ¿no? Lo de la señora Pelotes”.

Eduardo Feinmann. (Instagram Eduardo Feinmann)

También describió que “hay langostinos a la griega, risoni, pasata y tomate cherry”, y sus colegas de piso le consultaron si serían langostinos empanados. “Y debe ser, pero para que sea más caro le pone nombres raros”, concluyó Feinmann y remató: “8400 la porción, que debe ser chiquita”.

Las polémicas declaraciones de Narda Lepes sobre las aplicaciones de delivery

Semanas atrás, Narda fue tendencia por la viralización de sus comentarios sobre las aplicaciones de delivery. La reconocida cocinera se manifestó en contra de “que alguien pedalee rápido 15 kilómetros” para que después otro se coma “dos empanadas”.

“Yo no uso ninguna aplicación de pedidos, nunca, jamás. Me parece que está mal para mí hacer que alguien pedalee rápido 15 kilómetros para vos comerte dos empanadas. Me parece una estupidez”, dijo tajante.