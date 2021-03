Hay quienes lo aman y quienes no pueden siquiera sentir su aroma. No importa a cual grupo pertenezcas pero seguro el queso no te es indiferente. Pero si te interesa conocer un poco más que su sabor, te dejamos estas siete curiosidades que seguro no conocías...

Milenario

El queso nació en Oriente Próximo, en lo que hace 8.500 años era Mesopotamia. Entonces ya se consumía queso de oveja y vaca.

Animales productores

El mayor número de quesos fabricados en el mundo son de vaca. Le siguen los de oveja y luego cabra. También pueden elaborarse de búfala, burra o camella, entre otros rumiantes. Para hacer un kilo de queso se estima que se necesitan casi cinco litros de leche.

Queso producido en Misiones. (Foto: Ilustrativa)

Griegos fans

El lugar del mundo donde se come más queso es Grecia. Cada griego se come una media de 37 kilos al año.

Queso mundial

Al año se producen más de 18 millones de toneladas de queso en todo el mundo según la FAO, cifra que se está superando año a año.

Quesos, un alimento ideal para compartir en cualquier momento.

Solo para millonarios

El queso más caro del mundo es el ‘pule’, de Croacia. ¿Dedicarías 1.000 euros para comprar un kilo de este suculento manjar? Se elabora con la leche de una raza autóctona de burras de la que sólo quedan unos 100 ejemplares.